Спустя три месяца после родов Джанет Джексон рассталась со своим очень богатым мужем

Супруги решили, что их брак не работает и каждый должен идти дальше своим путем.

Американская певица Джанет Джексон рассталась со своим третьим супругом Виссамом аль-Мана спустя три месяца после того, как родила от него ребенка, сообщает таблоид TMZ. Других подробностей их расставания не приводится. Напомним, пара тайно поженилась в 2012 году.

Аль-Мана, как отмечает портал, специализирующийся на жизни знаменитостей, «очень богатый бизнесмен катарского происхождения». Как мы ранее уже писали, его компания занимается продажей одежды luxury-брендов в странах Персидского залива.

СМИ сообщали о беременности звезды еще в мае прошлого года, однако сама она подтвердила это только в октябре . В апреле 2016-го певица отложила гастроли, сославшись на рекомендации врачей. 50-летняя Джанет родила сына 3 января 2017-го. Мальчика назвали Эйсса.

Аль-Мана младше Джексон на девять

Джанет Джексон — известнейшая американская поп- и RnB-певица, композитор, автор песен и актриса, начавшая свою карьеру в восьмидесятых годах. Она — младшая сестра скончавшегося в 2009 году в возрасте 50 лет Майкла Джексона.

В активе Джексон — одна номинация на «Оскар», 34 премии журнала Billboard, 20 номинаций на «Грэмми», из которых шесть завершились победой, и ряд других наград.

По всему миру продано более 100 миллионов копий записей певицы