Из Беларуси депортировали задержанного в День Воли россиянина

Россиянина Алексея Полиховича, задержанного после акции на День Воли, депортировали из Беларуси. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook 7 апреля.

«Привет! Я в Москве и скоро буду дома. Всем спасибо за поддержку и внимание. Подробности потом. Хочу похвалиться — в РБ я теперь персона нон-грата на 10 лет. А так цел и невредим, а вот люди в Минске еще сидят. Свободы и им, и нам, — написал Алексей Полихович и опубликовал фото страницы паспорта с пометкой о депортации.

Российского активиста, фигуранта «болотного дела», задержали в Минске 25 марта. В милицейском протоколе сказано, что Полихович «нес бело-красно-белый флаг и выкрикивал лозунги на белорусском языке», хотя, как утверждает россиянин по-белорусски он вообще не говорит. Суд назначил ему 12 суток административного ареста.