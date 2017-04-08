Как Трамп может помочь Путину бороться с терроризмом?

Изменили ли США правила игры в Сирии? Теракт в Санкт-Петербурге и в Стокгольме – как террористическая угроза Западу отличается от аналогичной угрозы России? Эти и другие темы в итоговом выпуске программы «Настоящее время».

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