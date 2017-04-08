Пятилетняя брестчанка выиграла в украинском телешоу «Рассмеши комика» почти $ 2 тысячи

Жительница Бреста Дария Скоморощенко сумела рассмешить жюри популярного украинском шоу «Рассмеши комика».

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Дария призналась ведущей — Насте Каменских, что шутки ей помогли написать папа и мама.

После победы девочка рассказала, на что потратит выигранные деньги: «Маме на сережки и платье, папе на удочку, себе на книжку, братику на настоящий щит, дедушке на инструменты для огорода, бабушке на семена для цветов. А если что-нибудь останется, нам всем на книжный магазин», сообщает brestcity.com.

Кстати, в прошлом году Дария Скоморощенко принимала участие в программе «Лучше всех» Максима Галкина и поразила всех своей литературной памятью.