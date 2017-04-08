Лукашенко рассказал, как Путин спал во Дворце Независимости

На НТВ показали сюжет о Беларуси. Российские журналисты пообщались с Лукашенко, а также сняли, как его повар готовит «любимое блюдо президента».

В передаче «Двойные стандарты. Тут вам не там!»: Минск vs Монте-Карло» рассказали о жизни в белорусской столице. Журналист сходил на Комаровку, где попробовал сальтисон, собрал березовый сок с дерева и посетил казино.

«Какой «запрещенкой» задарма угощают гостей белорусской столицы? Откуда в Минске шикарные яхт-клубы и почему все больше богачей и звезд предпочитают бросать якорь именно там?», — все это выясняли журналисты НТВ.

Появился в сюжете и Александр Лукашенко. Он провел для журналистов экскурсию по Дворцу Независимости и рассказал, что президент России Владимир Путин останавливался во Дворце во время встречи «нормандской четверки» в Минске в феврале 2015 года.

— У Путина был здесь, считайте, свой дом, он официально останавливался, — рассказал Лукашенко.

Кстати, по словам журналистов, спальни были приготовлены и для лидеров Франции и Германии Франсуа Олланда и Ангелы Меркель, но они не остались.

Показали журналистам и кухню во Дворце Независимости, где повал Лукашенко в это время готовил «любимое блюдо президента — драники». Там рассказали, что бывали времена, когда Лукашенко приходил на кухню, сам тер картофель и учил поваров, как правильно правильно жарить.