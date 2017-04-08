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13 котов, которые перешли на сторону зла

Коты поклоняются только одному созданию во вселенной — себе. По крайней мере, мы так думали до того, как увидели эти фото.

AdMe.ru собрал фотокомпромат на котов, у которых явно есть какая-то связь с темными силами.

Я помню, как это случилось... День, когда открылся портал и они вошли в наш мир...

Whitemourn 

СмЯуг

ShirleyFerrell  

Кто-нибудь, вызовите экзорциста!

Matt  

Ничего необычного, просто дьявол помогал лепить пирожки

teddy-bear-the1st  

Моя сестра сфоткала кота-гангстера, который покидает место преступления

Subtractive_  

Я твой ночной кошмар!

Enrico S.  

Не покидает ощущение, будто за мной следят

Mena Turner  

Ангел снаружи — дьявол внутри

sweetmaps  

Кажется, мой кот одержим нечистой силой

jaker2343  

Парниша, ты районом, часом, не ошибся?

y6s  

Охраняет вход в преисподнюю

gsmaciel  

Просто чихнул или придумал план моей кончины?

heyhosoitgoes  

Вот что я вижу каждый вечер, когда ложусь спать

ASS2MOUTH  

Ну и напоследок демонический танец

 
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