13 котов, которые перешли на сторону зла

Коты поклоняются только одному созданию во вселенной — себе. По крайней мере, мы так думали до того, как увидели эти фото.

AdMe.ru собрал фотокомпромат на котов, у которых явно есть какая-то связь с темными силами.

Я помню, как это случилось... День, когда открылся портал и они вошли в наш мир...

Whitemourn

СмЯуг

ShirleyFerrell

Кто-нибудь, вызовите экзорциста!

Matt

Ничего необычного, просто дьявол помогал лепить пирожки

teddy-bear-the1st

Моя сестра сфоткала кота-гангстера, который покидает место преступления

Subtractive_

Я твой ночной кошмар!

Enrico S.

Не покидает ощущение, будто за мной следят

Mena Turner

Ангел снаружи — дьявол внутри

sweetmaps

Кажется, мой кот одержим нечистой силой

jaker2343

Парниша, ты районом, часом, не ошибся?

y6s

Охраняет вход в преисподнюю

gsmaciel

Просто чихнул или придумал план моей кончины?

heyhosoitgoes

Вот что я вижу каждый вечер, когда ложусь спать

ASS2MOUTH

Ну и напоследок демонический танец