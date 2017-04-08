Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Из Беларуси депортировали задержанного в День Воли россиянина
Как Трамп может помочь Путину бороться с терроризмом?
«Гатовыя пляскаць у ладкі», — рабочы «Івацэвічдрэва» пра затрыманьне дырэктара
К понедельнику погода наладится. До +22°С
Глава британского МИД отменил визит в Москву из-за ситуации в Сирии
Задержанный по делу о теракте в Стокгольме – выходец из Узбекистана
«Могу прислать секретарю Совбеза фото своей ноги — на ней хорошо видно, доставали ли омоновцы дубинки»
Умер космонавт Георгий Гречко
Відэафакт: Штодзённы аднаасобны пікет Ніны Багінскай ля будынку КДБ
Як беларусы здзівілі еўрапейскія прафсаюзы Дэкрэтам №3
«Пытка копейкой»: в Беларуси четвертый раз подорожало топливо
«В Сирии Трамп публично выпорол Путина перед всем миром»
Сравним два фото: как Трамп смотрел на удар по Сирии, а Обама — на уничтожение бен Ладена
Памёр пісьменнік Міхась Кавыль. Ён пражыў 101 год
В индийском заповеднике нашли жившую с обезьянами девочку
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
О задержании главы «Ивацевичдрева» и его сына: «Дело похоже на расправу. Мавр сделал свое дело»
Белорусскую копейку решили похоронить?
Почему американские полицейские — это не белорусские омоновцы
Колясочник, которого не пустили в «элитный» клуб Минска: «Никогда раньше с таким не сталкивался»
Что же это вы, сволочи, нашим боевикам деньги даете?
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Цитаты, которыми суд перечеркивает надежду человека на то, что его голос что-то весит
«Никаких спецслужб в России нет, а есть политическая полиция»
У «віцебскіх Курапатах» новыя страшныя знаходкі — вандалы раскапалі 7 брацкіх магілаў
Бизнесмен-активист Казакевич: «Пять лет назад я просто бухтел в интернете»
«Самое страшное начинается, когда маленькие люди начинают вершить судьбы миллионов»
Депутат сравнил Лукашенко с Наполеоном
Как вилла на берегу Атлантического океана связана с семьей Владимира Путина. Расследование
Как белорусы будут работать и отдыхать в апреле и мае
Соглашения Лукашенко и Путина поставлены под сомнение
Бабченко: «Итак, наша любимая рубрика «Кафка нервно курит в стороне»
Почему в день взрыва в питерском метро белорусы вспомнили цитату Лукашенко
«Ни один милиционер не достал дубинку в День Воли» — одна цитата и три фото
Почему туркмены слушали Лукашенко, не поднимая головы?
Как повар повел за собой марш нетунеядцев, а потом оценил меню в изоляторе
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Улыбнуться и прослезиться: честные фото Александра Петросяна
С какими лицами белорусские чиновники слушали Лукашенко и Путина
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Самые красивые лица Беларуси
Красота неземная: Холли Берри поделилась откровенным снимком
Дрезден. Фотопутешествие
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Общество
08.04.2017
Салiдарнасць
К понедельнику погода наладится. До +22°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

Фото: photosight.ru

8 апреля ожидается облачно с прояснениями, сообщает сайт Белгидрометцентра. Преимущественно по северной половине страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха максимальная днем +5..+11°С, по юго-западу до +13°С.

9 апреля ожидается также облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью от -3°С по востоку до +5°С по западу страны, максимальная днем +8..+15°С.

10 апреля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, максимальная днем +13..+20°С, по юго-западу до +22°С.

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:1)
Главное
«Те, кто визжал по поводу «счастье: Трамп избрался!» убедились, что у Америки свои интересы»
О задержании главы «Ивацевичдрева» и его сына: «Дело похоже на расправу. Мавр сделал свое дело»
Колясочник, которого не пустили в «элитный» клуб Минска: «Никогда раньше с таким не сталкивался»
Кем стали бывшие пресс-секретари КГБ
«Что предлагает Лукашенко кроме репрессий? Зарплату в $ 500? Это несерьезно»
«Без взяток невозможно проехать». 7 огненных цитат Лукашенко со встречи с учеными
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY