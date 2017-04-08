К понедельнику погода наладится. До +22°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

Фото: photosight.ru

8 апреля ожидается облачно с прояснениями, сообщает сайт Белгидрометцентра. Преимущественно по северной половине страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха максимальная днем +5..+11°С, по юго-западу до +13°С.

9 апреля ожидается также облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью от -3°С по востоку до +5°С по западу страны, максимальная днем +8..+15°С.

10 апреля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, максимальная днем +13..+20°С, по юго-западу до +22°С.