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Общество
08.04.2017
Марина Светлова
Ученый: «Чтобы только объявить президента, «выписали» целого Аверкова»

«Салідарнасці» стали известные некоторые подробности пятничной встречи президента с учеными. Обращает на себя внимание несколько любопытных моментов.

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Телефоны приказали оставить дома

Как рассказал «Салідарнасці» один из присутствующих на этой встрече, массовку для этого мероприятия в Академии наук собирали по ведомствам, научным институтам и вузам.

— Было сказано явиться строго к 9 утра. Причем некоторым поступило распоряжение оставить телефоны дома, — рассказывает собеседник.

Правда, встреча с президентом началась значительно позже. Лишь к 10 толпившихся в коридоре ученых, запустили в зал. Сам Лукашенко появился перед публикой почти в полдвенадцатого.

Зал выстудили так, что было невозможно сидеть

Еще одна особенность, которую неоднократно подмечали те, кто когда-либо встречался с президентом. В помещениях, в которых Лукашенко проводит совещания, поддерживают очень низкую температуру.  

— И в этот раз зал выстудили так, что было невозможно сидеть. Кондиционеры работали на полную катушку. Хотя до недавнего времени их там, кажется, вообще не было, — рассказывает собеседник.  

Строго следили, кто и куда выходит

Вспоминая недавний «Большой разговор» президента с самим собой, который некоторые из-за его продолжительности прозвали «разговором в памперсах», собеседник отметил, что и в этот раз беседа не была короткой.

— Встреча длилась около 5 часов. Правда, с перерывом. До этого выходить не разрешалось, — рассказывает источник. — Когда ждали президента, если кто-то вдруг выходил, тут же появлялись «ответственные женщины» и выясняли, кто, куда и по каким причинам отлучился.

Что не вошло в эфир

В свойственной ему манере Лукашенко то и дело «подкалывал» чиновников, в частности «троллил» Кобякова, который позволил после выступления президента о зарплатах в 500 долларов, заметить: «Я принципиально не пользуюсь термином «500 долларов», а говорю, что наша задача — 1000 рублей, хотя это более сложная задача».

После этого Лукашенко постоянно вспоминал это Кобякову и, называя какие-либо суммы, поворачивался к премьеру: «Смотри, я вот называю сумму в рублях».

Позволил себе подискутировать с президентом академик Пенязьков, который предложил создать фонд для финансирования крупных, хоть и рискованных научных проектов, а также прямо озвучил мизерные зарплаты, которые получают ученые.

По итогу встречи Лукашенко сказал, что совещание подготовлено плохо и из представленных материалов трудно составить полную и объективную картину о состоянии белорусской науки.

Объявлять президента пригласили целого Аверкова

Еще одним любопытным моментом было появление телеведущего Александра Аверкова.

— Он вышел и объявил: «Президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко». Но этом его работа закончилась, больше Аверков не выходил. То есть, целого ведущего «выписали» только ради этих 6 слов.

Примечательно, что на встрече с учеными Лукашенко вновь заговорил о тунеядском декрете. Неизвестно, как с остальными, но, судя по прошедшему мероприятию, те, кто обслуживает президента, точно без работы не останутся.

 
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