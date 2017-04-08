«Могу прислать секретарю Совбеза фото своей ноги — на ней хорошо видно, доставали ли омоновцы дубинки»

Валерий Щукин — о своем задержании и словах о том, что ни один милиционер не достал дубинку на День Воли. «Плохо, если избивают, но еще хуже, когда прямо в лицо тебе плюют, а затем говорят, что это — божья роса».

75-летний Валерий Щукин попавший после задержания и избиения милицией 25 марта, в госпиталь вышел из больницы, где провел 13 суток.

— Почти как административное наказание. С той лишь разницей, что находился в больничной палате и проходил определенный курс лечения и обследования, — рассказал правозащитник Радыё Рацыя.

Валерий Щукин рассказал, как был задержан и что думает, по поводу слов секретаря Совета безопасности Станислава Зася, который заявил, что, судя по фото и видео, на День Воли ни один милиционер в Минске не достал дубинки.

— Мирно стоял в Минске на площади Калинина. Ко мне подбежали ОМОНовцы, потащили по асфальту в автобус. Ушиблены нога, рука... Из райотдела и попал в госпиталь, — вспоминает Щукин. — Видимо, ему не те фотографии и видео дали посмотреть (Засю — авт). Если что, то я ему могу прислать фото своей ноги — на ней хорошо видно, доставали ли омоновцы дубинки. Правда, теперь следов уже почти не осталось, но я, как знал, и сохранил фотографию ушибленной ноги специально для истории. Поэтому плохо, если избивают, но еще хуже, когда прямо в лицо тебе плюют, а затем говорят, что это — божья роса. Нашли бы уже хотя бы в себе силы не врать. Зачем это? Должны же у офицеров быть какие-то нормы чести и порядочности.

«Ни один милиционер не достал дубинку в День Воли» — одна цитата и три фото