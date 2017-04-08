Умер космонавт Георгий Гречко

В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза Георгий Гречко.

Фота: Якаў Князеў, ТАСС

Накануне ТАСС сообщал, что Гречко доставили в тяжелом состоянии в отделение терапии 81-й клинической городской больницы Москвы им. Вересаева.

В субботу дочь космонавта Ольга рассказала, что Гречко умер «ввиду возраста и значительного набора хронических заболеваний». «Папа ушел сегодня в 06:40 по Москве в 81-й больнице им. Вересаева», — сказала она. Супруга космонавта Людмила Кирилловна была с мужем в момент его кончины, пишет newsru.com.

Гречко был самым пожилым из 87 здравствовавших советских и российских космонавтов — 25 мая ему исполнилось бы 86 лет.

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. Он наполовину белорус. Как отмечает Радыё Свабода, его мать была родом из деревни Копцевичи под Чашниками на Витебщине.

До полетов в космос Гречко принимал участие в разработке первых советских спутников и межпланетных станций, был участником программы ЛЗ, в рамках которой планировалась посадка космонавтов на Луну.

27 мая 1968 года он был зачислен в отряд космонавтов.

Гречко совершил за свою карьеру три космических полета, общая продолжительность которых составляет 134 дня 20 часов 32 минуты и 58 секунд. Его второй полет — на корабле «Союз-26» вместе с Юрием Романенко - длился более 96 суток и стал рекордным по длительности для своего времени.

Во время третьего полета — с 17 по 26 сентября 1985 года — он стал самым пожилым космонавтом, побывавшим на орбите.

Космонавты Георгий Гречко (слева) и Владимир Джанибеков после приземления

С 1977 по 1990 год Гречко был ведущим телепрограммы «Этот фантастический мир».

После завершения карьеры Гречко работал в Институте физики биосферы РАН, писал книги, охотно давал интервью. Одной из популярных в СМИ тем была его вера в бога.