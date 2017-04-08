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Комментарии
08.04.2017
Марина Светлова
«Свое веское слово по данному декрету не высказали еще поталогоанатомы»

Лукашенко потребовал привлечь ученых к доработке Декрета №3. Байнет отреагировал.

Общаясь в пятницу с учеными, глава Беларуси заявил, что декрет был бы не таким противоречивым, если бы к его созданию привлекли экспертов, знакомых с данной проблематикой.

– Исполнение декрета было отвратительным. Поручил доработать, – попытался снять с себя ответственность за принятие скандального декрета глава Беларуси и поинтересовался: – Могли бы мы с учеными, гуманитариями, академиками проработать эту тему и несколько вариантов избрать?

Байнет сильно удивился настойчивости президента и предложил еще несколько адресов, куда бы стоило обратиться для доработки документа.

«Исполнение отвратительно, идея — и того хуже... Что за поток сознания? Каких учёных он хочет привлечь к разработке этого бредового декрета? Привлечь бы здравый смысл, только где возьмёшь?», — пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«Отвратительна задумка, а исполнение обычное — как всегда, тупое и бездарное».

«Декрет-то президентский, то есть сам написал вроде как. Чего сейчас пенять на кого-то?»

«Александр Григорьевич, для того, чтобы отменить декрет, не нужно привлекать ученых мудрецов».

«По мне, так ученые должны заниматься более весомыми делами, чем средневековыми технологиями».

«Свое веское слово по данному декрету не высказали еще поталогоанатомы и работники сферы ритуальных услуг».

«К разработке этого декрета надо обязательно привлечь профессиональных психотерапевтов».

«Когда он поймёт, что лезть в карман людям, которые стали безработными вине бездарного руководства, очень чревато?»

«Да хватит транжирить бюджет. Носятся с этим декретом как с писаной торбой, как будто дел поважнее нету. Киньте его в печку и перекреститесь».

 
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