Спиной к спине

Президент РБ предложил президенту РФ вместе отстреливаться.

Очевидно, что массовые задержания в последней декаде марта и последовавший за ними День Воли знаменуют собой новый поворот белорусской политики — внешней и внутренней. Правда, власть, кажется, сама еще не решила, куда повернуть, почему и зачем. Но инерция — штука неумолимая.

Фото: рисунок Василия Почицкого

На прошлой неделе одной из самых популярных публикаций русскоязычного Интернета о Беларуси стал тезисный пересказ статьи Флориана Зупе из Der Standard: декрет N3 оказался для президента Александра Лукашенко «политическим тупиком», власть не может просто так отменить декрет, подавлять протесты или пытаться молча пересидеть их. По всей вероятности, в 20-х числах марта она попыталась эффектно разрешить все противоречия одним взмахом милицейской дубинки: сотни задержанных, разгром инфраструктуры оппозиции, обвинения Польши, Украины, Литвы, Германии (непривычно отсутствие в этом списке США) в причастности к организации массовых беспорядков.

Действия милиции 25 марта, чрезвычайно слаженные, жесткие и эффективные, явно носили характер демонстрации силы. Увы, силовые аргументы производят впечатление лишь на привычного спарринг-партнера — оппозицию. Ликвидировать социальную базу протеста бессилен даже ОМОН.

Обратим внимание на то, как провел последнюю неделю марта президент: 27-го — совещание по созданию централизованной системы мониторинга безопасности, 28-го — встреча со спикером верхней палаты Нацсобрания Михаилом Мясниковичем, самым влиятельным из «крепких хозяйственников», 30-31-го — визит в Туркменистан, в объятия коллеги Гурбангулы Бердымухамедова. 28-29 марта была анонсирована встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, назначенная на 3 апреля.

Соглашения Лукашенко и Путина поставлены под сомнение

Пока никакого внешнеполитического поворота официального Минска нет, но инерция событий последней декады марта явно побуждает белорусские власти снова расчехлить безотказный восточный вектор.

В Москву! В Москву!

28 марта, принимая посла Армении в РБ Армена Хачатряна, вероятно, допустившего посредничество Еревана в улаживании отношений между Минском и Москвой, глава государства дал послу сеанс обезоруживающей политической искренности: «Ненавижу посредников. Потому что они вокруг Беларуси, сколько я президентом, столько и ходят — то миротворцы, то посредники, то с ЕС, то еще с кем-то». Какие там посредники, если с Путиным «мы родные братья, нам делить нечего»? Надежней, впрочем, не братство как степень родства, а братство по оружию: «Я ему как-то публично сказал — может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине встать и отстреливаться». Отстреливаться спиной к спине — это по-братски, по-мужски: у Владимира Владимировича 26 марта электорат тоже бузил на улицах. Важно, чтобы было кому подавать патроны. Специфика современной белорусской экономической модели в том, что даже патроны по ее логике должны быть по льготным ценам.

Поэтому главный белорусский нефтегазовый парламентер вице-премьер Владимир Семашко предупредил: нацлидеры обсудят «работу по устранению изъятий и ограничений в ЕАЭС», крайне насущную для белорусской экономики. «Для нас чрезвычайно важно, чтобы мы могли продавать продукцию в Россию, это один из основных мотивов при нашем вступлении в ЕАЭС», — разъяснил вице-премьер. Вероятно, Минск по-прежнему будет давить на Москву через отношения в рамках ЕАЭС. Теоретически Москва может парировать это давление требованием об исполнении Минском обязательств, взятых на себя в рамках Союзного государства (СГ) РФ и РБ еще в 1990-е и 2000-е гг., но пока не делает этого. Чувствуется, что оба партнера слегка подустали от интеграции.

Лукашенко заинтересован в том, чтобы «продать» на российском информационном и политическом поле события последней декады марта как собственную героическую победу над местным Майданом. Безусловно, среди рядовых россиян охранительных взглядов такой продукт еще находит покупателя, однако внутри российского политического класса спрос на «элегантные победы» подобного рода неуклонно сокращается.

Напротив, в экспертном сообществе РФ становится все более популярной тема полного аудита и ревизии отношений РФ и РБ. Минск, конечно, будет против.

Хотя, если вдуматься, для него более выигрышная тактика состоит в том, чтобы возглавить этот неизбежный процесс, оформив его как новый виток интеграции, инициированный двумя президентами. С учетом того, что в России в 2018г. президентские выборы, такой сценарий достаточно продуктивен.

Евродеменция

Описать реакцию Запада на события 25 марта в Минске можно одним словом: евродеменция. В былые годы Европа (не говоря уже о США) гораздо жестче реагировала на любые действия официального Минска, выходящие за пределы евростандартов разумного, доброго, вечного. Потребовали немедленно освободить всех задержанных МИД и Сенат Польши, посольство США, Amnesty International и т.п. Но они и раньше в 10 случаях из 10 этого требовали. Что, помогло? 72 депутата Европарламента умоляют не давать денег РБ (что, уже дают?), а глава МИД Литвы Линас Линкявичюс не исключает возобновления санкций, точь-в-точь как того требует белорусская оппозиция. Но они и раньше в 10 случаях из 10 повторяли то, что слышали от своих минских конфидентов.

Характерна реакция на разгон Дня Воли, артикулированная канцелярией главы дипведомства ЕС Федерики Могерини: «Репрессии в отношении свободы слова и собраний противоречат заявленной Беларусью политике демократизации и ее международным обязательствам... Шаги, предпринимаемые Беларусью в исполнение всеобщих основных свобод, верховенства права и прав человека, останутся ключевыми в выстраивании отношений ЕС с этой страной». Или вот еще, из заявления главы МИД Германии Зигмара Габриэля: «Не должно быть никаких необоснованных арестов и решений судов только за то, что люди говорят, что думают. Открытое общество должно быть толерантно к различным мнениям и не может противостоять обсуждению критических вопросов». О чем ни спроси белорусского чиновника, у него все сведется к ссылке на действующее законодательство. К сожалению, у евробюрократов ритуальные упоминания толерантности и открытого общества выполняют ту же функцию.

Мягкость Брюсселя в отношении новых друзей из Минска внятно объяснил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский в интервью TVN24: оттепель в отношениях с Беларусью, по его словам, «была концепцией всего Евросоюза», и «если репрессии будут усилены, мы будем пересматривать эту политику». Стало быть, если репрессии не усиливать, а поддерживать на нынешнем уровне, политика ЕС в отношении РБ не будет пересмотрена.

Не будем строги к европейцам: у них сейчас в разгаре Brexit и полемика с Дональдом Трампом, да и хапун 26 марта в Москве явно заслонил хапун 25-го в Минске. Слишком долго и кропотливо в Европе работали над нынешним потеплением в отношениях с РБ, чтобы при первом взмахе милицейских дубинок пойти на попятную и снова ударить санкциями по «последней диктатуре Европы». Тем более, на эту диктатуру в значительной степени завязан весь транзит в регионе, включая поставки углеводородов.