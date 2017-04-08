«Пытка копейкой»: в Беларуси четвертый раз подорожало топливо

Топливо вновь подорожала на 1 копейку.

Это уже четвертое за год подорожание.

Теперь цены на заправках выглядят так: АИ-95 — 1 рубль 23 копейки, АИ-92 — 1 рубль 15 копеек, ДТ — 1 рубль 27 копеек.

Отметим, что последнее подорожание произошло буквально неделю назад — 1 апреля.

Пользователи Сети тут же отреагировали на сообщение о повышении цен.

«Вообще выглядит, как издевательство. Пытка копейкой», — пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«В этом вопросе можно не сомневаться в обещаниях власти — подорожания будут регулярны и продолжительны».

«Всё стабильно — стабильно раз в неделю цены повышают, ЗП понижают!»

«При этом «Белнефтехим» несколько недель назад опубликовал на своем сайте новость о том, что цены на топливо будут меняться вслед за конъюнктурой рынка. Ох уж эта конъюнктура по-белорусски. Когда нефть упала в два раза, никто и не думал снизить цену на топливо».

«На копейку каждую неделю... Сколько недель еще в этом году осталось?»