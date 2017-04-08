Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Могу прислать секретарю Совбеза фото своей ноги — на ней хорошо видно, доставали ли омоновцы дубинки»
Умер космонавт Георгий Гречко
Відэафакт: Штодзённы аднаасобны пікет Ніны Багінскай ля будынку КДБ
Як беларусы здзівілі еўрапейскія прафсаюзы Дэкрэтам №3
«Пытка копейкой»: в Беларуси четвертый раз подорожало топливо
«В Сирии Трамп публично выпорол Путина перед всем миром»
Сравним два фото: как Трамп смотрел на удар по Сирии, а Обама — на уничтожение бен Ладена
Задержанный по делу о теракте в Стокгольме признал свою вину
Памёр пісьменнік Міхась Кавыль. Ён пражыў 101 год
В индийском заповеднике нашли жившую с обезьянами девочку
Анархист Полиенко отправится в колонию – он не смог найти работу
Лукашенко опасается за будущее декрета №3: «Тунеядцы» опять пойдут по улицам»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
О задержании главы «Ивацевичдрева» и его сына: «Дело похоже на расправу. Мавр сделал свое дело»
Белорусскую копейку решили похоронить?
Почему американские полицейские — это не белорусские омоновцы
Колясочник, которого не пустили в «элитный» клуб Минска: «Никогда раньше с таким не сталкивался»
Что же это вы, сволочи, нашим боевикам деньги даете?
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Цитаты, которыми суд перечеркивает надежду человека на то, что его голос что-то весит
«Никаких спецслужб в России нет, а есть политическая полиция»
У «віцебскіх Курапатах» новыя страшныя знаходкі — вандалы раскапалі 7 брацкіх магілаў
Бизнесмен-активист Казакевич: «Пять лет назад я просто бухтел в интернете»
«Самое страшное начинается, когда маленькие люди начинают вершить судьбы миллионов»
Депутат сравнил Лукашенко с Наполеоном
Как вилла на берегу Атлантического океана связана с семьей Владимира Путина. Расследование
Как белорусы будут работать и отдыхать в апреле и мае
Соглашения Лукашенко и Путина поставлены под сомнение
Бабченко: «Итак, наша любимая рубрика «Кафка нервно курит в стороне»
Почему в день взрыва в питерском метро белорусы вспомнили цитату Лукашенко
«Ни один милиционер не достал дубинку в День Воли» — одна цитата и три фото
Почему туркмены слушали Лукашенко, не поднимая головы?
Как повар повел за собой марш нетунеядцев, а потом оценил меню в изоляторе
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Улыбнуться и прослезиться: честные фото Александра Петросяна
С какими лицами белорусские чиновники слушали Лукашенко и Путина
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Самые красивые лица Беларуси
Красота неземная: Холли Берри поделилась откровенным снимком
Дрезден. Фотопутешествие
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Экономика
08.04.2017
Салiдарнасць
«Пытка копейкой»: в Беларуси четвертый раз подорожало топливо

Топливо вновь подорожала на 1 копейку.

Это уже четвертое за год подорожание.

Теперь цены на заправках выглядят так: АИ-95 — 1 рубль 23 копейки, АИ-92 — 1 рубль 15 копеек, ДТ — 1 рубль 27 копеек.

Отметим, что последнее подорожание произошло буквально неделю назад — 1 апреля.

Пользователи Сети тут же отреагировали на сообщение о повышении цен.

«Вообще выглядит, как издевательство. Пытка копейкой», — пишут комментаторы на дискуссионной площадке talks.by.

«В этом вопросе можно не сомневаться в обещаниях власти — подорожания будут регулярны и продолжительны».

«Всё стабильно — стабильно раз в неделю цены повышают, ЗП понижают!»

«При этом «Белнефтехим» несколько недель назад опубликовал на своем сайте новость о том, что цены на топливо будут меняться вслед за конъюнктурой рынка. Ох уж эта конъюнктура по-белорусски. Когда нефть упала в два раза, никто и не думал снизить цену на топливо».

«На копейку каждую неделю... Сколько недель еще в этом году осталось?»

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4 (оценок:3)
Главное
«Те, кто визжал по поводу «счастье: Трамп избрался!» убедились, что у Америки свои интересы»
О задержании главы «Ивацевичдрева» и его сына: «Дело похоже на расправу. Мавр сделал свое дело»
Колясочник, которого не пустили в «элитный» клуб Минска: «Никогда раньше с таким не сталкивался»
Кем стали бывшие пресс-секретари КГБ
«Что предлагает Лукашенко кроме репрессий? Зарплату в $ 500? Это несерьезно»
«Без взяток невозможно проехать». 7 огненных цитат Лукашенко со встречи с учеными
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY