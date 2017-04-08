Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
«Могу прислать секретарю Совбеза фото своей ноги — на ней хорошо видно, доставали ли омоновцы дубинки»
Умер космонавт Георгий Гречко
Відэафакт: Штодзённы аднаасобны пікет Ніны Багінскай ля будынку КДБ
Як беларусы здзівілі еўрапейскія прафсаюзы Дэкрэтам №3
«Пытка копейкой»: в Беларуси четвертый раз подорожало топливо
«В Сирии Трамп публично выпорол Путина перед всем миром»
Сравним два фото: как Трамп смотрел на удар по Сирии, а Обама — на уничтожение бен Ладена
Задержанный по делу о теракте в Стокгольме признал свою вину
Памёр пісьменнік Міхась Кавыль. Ён пражыў 101 год
В индийском заповеднике нашли жившую с обезьянами девочку
Анархист Полиенко отправится в колонию – он не смог найти работу
Лукашенко опасается за будущее декрета №3: «Тунеядцы» опять пойдут по улицам»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
О задержании главы «Ивацевичдрева» и его сына: «Дело похоже на расправу. Мавр сделал свое дело»
Белорусскую копейку решили похоронить?
Почему американские полицейские — это не белорусские омоновцы
Колясочник, которого не пустили в «элитный» клуб Минска: «Никогда раньше с таким не сталкивался»
Что же это вы, сволочи, нашим боевикам деньги даете?
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Цитаты, которыми суд перечеркивает надежду человека на то, что его голос что-то весит
«Никаких спецслужб в России нет, а есть политическая полиция»
У «віцебскіх Курапатах» новыя страшныя знаходкі — вандалы раскапалі 7 брацкіх магілаў
Бизнесмен-активист Казакевич: «Пять лет назад я просто бухтел в интернете»
«Самое страшное начинается, когда маленькие люди начинают вершить судьбы миллионов»
Депутат сравнил Лукашенко с Наполеоном
Как вилла на берегу Атлантического океана связана с семьей Владимира Путина. Расследование
Как белорусы будут работать и отдыхать в апреле и мае
Соглашения Лукашенко и Путина поставлены под сомнение
Бабченко: «Итак, наша любимая рубрика «Кафка нервно курит в стороне»
Почему в день взрыва в питерском метро белорусы вспомнили цитату Лукашенко
«Ни один милиционер не достал дубинку в День Воли» — одна цитата и три фото
Почему туркмены слушали Лукашенко, не поднимая головы?
Как повар повел за собой марш нетунеядцев, а потом оценил меню в изоляторе
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Улыбнуться и прослезиться: честные фото Александра Петросяна
С какими лицами белорусские чиновники слушали Лукашенко и Путина
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Самые красивые лица Беларуси
Красота неземная: Холли Берри поделилась откровенным снимком
Дрезден. Фотопутешествие
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Комментарии
08.04.2017
«В Сирии Трамп публично выпорол Путина перед всем миром»

Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в издании «ГОРДОН» высказался об ударе по авиабазе войск Асада.

Предлагаем вам отрывок из его комментарии.

«Позиция Трампа по Сирии до последних дней оставалась циничной: мол, власть Асада – это реальность, ничего не поделаешь, ведь он борется с ИГИЛ. То есть, в сирийском вопросе занял позицию, вполне удовлетворявшую Москву.

Но когда Асад применил химическое оружие, произошло невероятное. Видели совместную пресс-конференцию президента США с королем Иордании? Трамп был потрясен, ошарашен химической атакой в Сирии. Казалось бы: несимпатичный субъект, хамоватый делец Трамп и вдруг глубоко по-человечески шокирован умирающими в мучениях детьми, подвергшихся химическому отравлению. И он заявил, что полностью поменял отношение к Асаду. США нанесли удар по авиабазе войск Асада. Если бы то же самое лет пять назад сделал Обама – не было бы сегодня тысяч убитых и миллионов беженцев из Сирии.

Действия Трампа вызвали бешеную реакцию в Москве. Включите российские каналы – там дикая истерика, призывы к войне, к ответному удару по США. Но это показуха для российского народа. Зато в Кремле прекрасно понимают: действия Трампа в Сирии – колоссальный удар по престижу Путина. И что делает президент «вставшей с колен» России? Думаете, пытается защитить своего союзника Асада? Нет, он трусливо убирает с этой авиабазы всех российских военных.

Трамп в Сирии пошел на очень большой риск – на столкновение с ядерной державой. И Россия тут же проиграла: Путин отступил гораздо более позорно, чем Хрущев во время Карибского кризиса 1962 года. Хрущев вывел советские ракеты с Кубы, но взамен, в качестве компенсации, договорился о выводе американских ракет из Турции. А Путин просто испугался, не пошел на эскалацию, побоялся прямого столкновения с американцами. В Сирии Трамп публично выпорол Путина перед всем миром».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 2.7 (оценок:70)
Главное
«Те, кто визжал по поводу «счастье: Трамп избрался!» убедились, что у Америки свои интересы»
О задержании главы «Ивацевичдрева» и его сына: «Дело похоже на расправу. Мавр сделал свое дело»
Колясочник, которого не пустили в «элитный» клуб Минска: «Никогда раньше с таким не сталкивался»
Кем стали бывшие пресс-секретари КГБ
«Что предлагает Лукашенко кроме репрессий? Зарплату в $ 500? Это несерьезно»
«Без взяток невозможно проехать». 7 огненных цитат Лукашенко со встречи с учеными
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY