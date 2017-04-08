Российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в издании «ГОРДОН» высказался об ударе по авиабазе войск Асада.

Предлагаем вам отрывок из его комментарии.

«Позиция Трампа по Сирии до последних дней оставалась циничной: мол, власть Асада – это реальность, ничего не поделаешь, ведь он борется с ИГИЛ. То есть, в сирийском вопросе занял позицию, вполне удовлетворявшую Москву.

Но когда Асад применил химическое оружие, произошло невероятное. Видели совместную пресс-конференцию президента США с королем Иордании? Трамп был потрясен, ошарашен химической атакой в Сирии. Казалось бы: несимпатичный субъект, хамоватый делец Трамп и вдруг глубоко по-человечески шокирован умирающими в мучениях детьми, подвергшихся химическому отравлению. И он заявил, что полностью поменял отношение к Асаду. США нанесли удар по авиабазе войск Асада. Если бы то же самое лет пять назад сделал Обама – не было бы сегодня тысяч убитых и миллионов беженцев из Сирии.

Действия Трампа вызвали бешеную реакцию в Москве. Включите российские каналы – там дикая истерика, призывы к войне, к ответному удару по США. Но это показуха для российского народа. Зато в Кремле прекрасно понимают: действия Трампа в Сирии – колоссальный удар по престижу Путина. И что делает президент «вставшей с колен» России? Думаете, пытается защитить своего союзника Асада? Нет, он трусливо убирает с этой авиабазы всех российских военных.

Трамп в Сирии пошел на очень большой риск – на столкновение с ядерной державой. И Россия тут же проиграла: Путин отступил гораздо более позорно, чем Хрущев во время Карибского кризиса 1962 года. Хрущев вывел советские ракеты с Кубы, но взамен, в качестве компенсации, договорился о выводе американских ракет из Турции. А Путин просто испугался, не пошел на эскалацию, побоялся прямого столкновения с американцами. В Сирии Трамп публично выпорол Путина перед всем миром».