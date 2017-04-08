«Чиновникам поставили задачу, чтобы страна недовольных граждан превратилась в страну просителей»

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Удастся ли чиновникам наладить диалог с народом?

Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

После прокатившихся по Беларуси «маршей нетунеядцев» власти озаботились поиском новых подходов в работе с обращениями граждан.

На заседании коллегии Администрации президента Беларуси 5 апреля было отмечено, что наибольшее количество нарушений в этой сфере происходит на местном уровне: волокита, формализм, неоднократный перенос сроков, отсутствие должного контроля за исполнением.

Глава Администрации президента Наталья Кочанова предложила местным властям периодически встречаться с людьми по месту их жительства, приглашать их к диалогу о волнующих проблемах, сообщает БЕЛТА.

Помогут ли эти меры наладить диалог с народом?

«Такое впечатление, что разработана спецоперация для погашения волны протестов»

Политический обозреватель Александр Класковский отмечает, что стратегическая цель белорусского режима – деполитизировать всякие протесты.

Это совещание навеяно прошедшими акциями протеста против Декрета №3, считает эксперт.

После того, как люди вышли на улицы, Александр Лукашенко велел чиновникам выходить к участникам акций и беседовать с ними. Сам декрет был изменен так, чтобы человек мог пойти, доказать, что у него трудная жизненная ситуация и таким образом, возможно, избежать уплаты сбора.

— Идеал Александра Лукашенко и всей вертикали – страна просителей — чтобы человек шел с челобитной, а чиновник решал, как быть, — говорит Александр Класковский. — Здесь просматривается сакральная вера в то, что власть во всем разберется, и прагматическое соображение: когда человек становится в позу просителя, он не представляет такой опасности, как тот, кто на улице рифмует «Нет Декрету № 3! Известный персонаж, уходи!».

Продолжение статьи читайте здесь.

 
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