Сравним два фото: как Трамп смотрел на удар по Сирии, а Обама — на уничтожение бен Ладена

Фотофакт.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер опубликовал фотографию, сделанную во время брифинга для президента Трампа и руководства администрации США по поводу только что нанесенного американцами ракетного удара по объектам в Сирии.

На фото — реакция на последствия удара американских ракет «Томагавк» по сирийским целям. Рядом с Дональдом Трампом госсекретарь Рекс Тиллерсон.

Этот снимаок сразу напомнил другую фотографию из Белого дома, где Брак Обама, а также члены Совета по национальной безопасности смотрели трансляцию операции по устранению Усамы Бен Ладена 1 мая 2011 года.

«А ведь вас, дурачье, предупреждали! Говорили вам, что Трамп не наш»