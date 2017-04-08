Задержанный по делу о теракте в Стокгольме признал свою вину

Подробности происшествия в Сткогольме, где террорист въехал на грузовике в универмаг — в обзоре Cалідарнасці.

Подозреваемый задержан и признал вину

Правоохранительные органы Швеции задержали мужчину, который на грузовике въехал в универмаг Ahlens, расположенный в центре Стокгольма.

По данным Attonbladet, подозреваемый уже дал признательные показания. SVT со ссылкой на пресс-секретаря полиции подтверждает: там считают, что, скорее всего, задержали водителя грузовика. Позже был задержан еще один человек, его роль в организации теракта не уточняется.

По информации журналистов, которые ссылаются на неназванные осведомленные источники, у задержанного мужчины есть легкие ранения, однако его жизни ничего не угрожает. При этом сообщается, что на допросе подозреваемый уже взял на себя ответственность за теракт. Тем не менее, о мотивах преступника пока не сообщается.

Издание отмечает, что подозреваемый был задержан в стокгольмском пригороде Мерсте. При нем якобы была найдена маска, а на его одежде обнаружены осколки стекла. В полиции также пояснили, что задержанный похож на человека с фотографии преступника, которую ранее распространили правоохранительные органы.

Местные правоохранительные органы не раскрывают информацию о личности подозреваемого. О задержании рассказал на пресс-конференции шведский премьер-министр Стефан Лефвен, в Сети появились фотографии, на которых видно, что полицейские производили задержание на месте теракта.

Судя по одной из фотографий, опубликованной AlertesNews, задержанный имел характерную арабскую внешность или, по выражению NieuwsBlog, выглядел как «член клуба "Аллах акбар"».

Грузовик угнали, пока водитель заносил товар в ресторан

Грузовик, использовавшийся для нападения, был угнан в центре Стокгольма около трех часов дня по местному времени. Он принадлежал местной пивоварне Spendrups. Ее представители сообщили, что машина пропала, пока водитель заносил товар в ресторан.

Угонщик проехал шесть кварталов, выехал на главную улицу Стокгольма — Дроттнинггатан — сбил небольшие ограждения перед ее пешеходной частью и начал сбивать людей на тротуаре, после чего врезался в витрину торгового центра Ahlens.

На фотографиях с места событий видно, что после столкновения с витриной машина загорелась, однако вскоре пожар удалось потушить. Журналисты сначала заявили, что водитель задержан, однако потом выяснилось, что ему все же удалось скрыться.

Четверо погибших

Правоохранительные органы сообщили новые данные о жертвах теракта. Сообщается, что жертвами стали четыре человека, еще 15 получили ранения.

Уточняется, что один человек скончался уже в больнице.

Полиция быстро отреагировала на угрозу и оцепила место происшествия, а также усилила патрулирование других улиц в центре города. На всякий случай были эвакуированы люди с расположенного неподалеку от места нападения вокзала.

Кроме того, в целях безопасности было оцеплено здание парламента, также находящегося неподалеку от места происшествия, и полностью прекратилось движение общественного транспорта. В том числе остановилось метро. К данному моменту работа общественного транспорта возхобновлена.

Премьер-министр страны Стефан Левен также ранее заявил, что на данный момент все доказательства указывают именно на то, что произошедшее стоит квалифицировать как теракт.