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Комментарии
08.04.2017
Антон Орехъ, Эхо Москвы
«А ведь вас, дурачье, предупреждали! Говорили вам, что Трамп не наш»

Самое смешное в теперешней ситуации — это продолжение расследования хакерского вмешательства России в американские выборы.

Мы и так-то уже выглядим клиническими идиотами, а если все-таки выяснится, что наше участие в победе Трапма было больше, чем статистическая погрешность, то останется убиться об стену. Выходит мы сами сделали президентом человека, который тут же плюнул нам в рожу и дал пинка под зад!

А кто-то же собирался с американским флагом по Садовому колесить! Сейчас, наверное, думают, что бог отвел. А то эти фотографии, с флагом-то на Садовом, им потом всю жизни вспоминали бы и ржали. Впрочем, кто ржал бы, а кто и нет. Через год-другой уже не вспомним, почему так ликовали после проникновения Трампа в Белый Дом и всякий факт радости по этому поводу будет компроматом — чего доброго американскими шпионами объявят всех, кто нам давеча рассказывал, какой он клёвый дядька.

А ведь вас, дурачье, предупреждали! Говорили вам, что Трамп не наш, что Трамп вам фитиля в зад еще вставит — и клизму в ухо! Ста дней не прошло, а Дональд уже поставил Холодную Войну в микроволновку и подогрел. Пока просто подогрел, но он и вскипятить при случае сумеет!

Говорили вам, что вы еще вспомните Обаму добрым словом. Что это не Обама — ЧМО, а сами вы все — ЧМО. А Дональд Трамп — уникальный пример политика, который выполняет свои обещания. По крайней мере, очень старается и делает это от души. Поэтому в его родной Америке уже все стоят на ушах, а теперь и в мировом масштабе на уши встанут.

И если Обама только грозился навести порядок, но так и промямлил все годы своего правления, то Трамп с прямотой собственного твиттера перешел к делу, понимая, что четыре года — это очень мало, а дел полно.

До сих пор считалось, что самый крутой в мире — это Путин. Потому что только Путин мог глобально делать, что ему вздумается, да к тому же сидеть на своем посту десятилетиями, а значит, делать, что ему вздумается, пока не надоест. Но теперь на первенство претендует президент США. У него в запасе максимум восемь лет, но он за эти годы может успеть гораздо больше нашего начальника.

Мораль этой истории проста: не сотвори себе кумира. Не обольщайся тем, что это якобы ты его кумиром и сделал. И сам не будь лопухом.

Россия влезла в Сирию, не понимая возможных последствий вообще. А теперь мы столкнулись с ситуацией, когда в ответ на нашего хилого «Адмирала Кузнецова» Штаты могут пригнать к Сирии полдюжины настоящих авианосцев и закидать нашего друга Асада «Томагавками».

На этой неделе мы получили два чувствительных удара. Удар Америки по Сирии и удар террористов по Петербургу. Ответить на эти удары мы можем, кажется, только одним способом — митингами по разнарядке и истерикой по телевизору.

 
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