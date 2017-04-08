Крисси против фотошопа

Продолжаем исследовать каталог Sports Illustrated Swimsuit 2017. На очереди – 31-летняя Крисси Тейген, супруга музыканта Джона Ледженда.

Любопытно, что в своем Instagram модель смело показывает изменения тела после родов и заявила, что не собирается обрабатывать свои снимки в фотошопе: «Отныне я никогда не стану это делать, потому что, я думаю, мы забыли, как сейчас выглядят нормальные люди. Стандарты — это так нелепо».

После съемок для журнала Sports Illustrated. Крисси призналась: «Я понимаю, что мое тело уже никогда не будет таким, как до беременности. Растяжки на бедрах уже никуда не денутся».

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