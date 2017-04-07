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Комментарии
07.04.2017
«Те, кто визжал по поводу «счастье: Трамп избрался!» убедились, что у Америки свои интересы»

Алексей Венедиктов высказался на «Эхе Москвы» о новом этапе российско-американских отношений после удара Трампа по Сирии.

― У американских военных шло активное обсуждение, каким образом ответить на ту химическую атаку, которую, как они считают, применил Асад к собственным гражданам, к собственному населению.

Один из главных элементов в этой дискуссии, насколько я знаю, это то, что, собственно говоря, не сделал Обама в 2015 году, когда объявил о том, что применение химического оружия против собственного населения – это та красная линия, после которой американцы нанесут удар уже своими собственными силами по правительственным войскам Асада.

При этом тогда буквально накануне, если верить свидетельству французского президента Олланда, буквально накануне решенного дела, решенного удара, Обаме позвонил Владимир Путин, президент России, и предложил ему схему уничтожения химического оружия и предъявил ему согласие Асада вывезти и уничтожить все химическое оружие. И Обама, буквально, остановил операцию, что сейчас Трамп ему ставит как бы за слабость.

…Скорее всего, на складах могло оставаться некоторое количество. И вот теперь эксперты – американские эксперты и эксперты ООН — обвиняют Асада в том, что он скрыл от России, от мирового сообщества некие запасы, толики химического оружие и сейчас, собственно, его употребил. И самым громким голосом – это голос Турции звучит, которая полностью поддерживает США в этом ударе, Турции, которые еще совсем недавно казалась нашим союзником в Сирии.

…Впервые, пожалуй, новая администрация Трампа в лице госсекретаря Тиллерсона – и вот это и есть звоночек заявила о том, что в этом вопросе России – либо сообщник этого удара, либо некомпетентна. То есть Асад как бы обманул России в первую очередь, спрятав оружие химическое, а потом его применив.

…Еще раз напомню, что господин Трамп – это вам не господин Обама и даже не госпожа Клинтон. Вот теперь десять тысяч раз те люди, которые тут визжали по поводу «какое счастье: Трамп избрался! А Клинтон… Вот сейчас будет дружба «пхай-пхай!»», они должны убедиться в том, что у Америки есть интересы, и ее президент, который представляет республиканскую часть общества, это человек, который будет наносить удары. Обама не мог это сделать – внимание! – 5 лет. Трампу потребовалось 2 дня.

 
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