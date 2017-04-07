«Без взяток невозможно проехать». 7 огненных цитат Лукашенко со встречи с учеными

В пятницу Александр Лукашенко провел совещание о перспективах развития белорусской науки. Но отошел там от основной темы и рассказал много чего интересного.

Фото пресс-службы главы государства

«Путин говорит: «Не может быть». Может быть!»

Александр Лукашенко рассказал, как обсуждал поставки белорусской продукции с Владимиром Путиным на недавней встрече в Санкт- Петербурге.

– Ладно, вы обнаружили на каком-то предприятии какую-то заразу. Зачем вы всю Минскую область закрыли? Он говорит: "Не может быть". Может быть! Пообещал разобраться.

«Без взяток невозможно ни в Питер, ни в Москву проехать»

Глава государства также пересказал диалог с президентом России, посвященный коррупции:

– Я говорю: что это за отношение – мы везем вам товары, вы останавливаете их или… без взяток невозможно ни в Питер, не в Москву проехать…

Невозможно проехать на территорию России. Заезжаешь – гаишникам 10 тысяч, сельхознадзор – 40 тысяч… Транспортная инспекция – 40 тысяч. В Питер приезжаешь – еще 40 тысяч. Вы все эти схемы вычленим. Давай, говорит, вместе разберемся со всем жульем. Я говорю: Тоже вариант. Будем сейчас разбираться вместе.

«Российским чиновникам не очень был приятен результат наших переговоров с Путиным»

– По поводу различных инсинуаций, особенно со стороны российских чиновников. Наверное, им не очень был приятен результат наших переговоров с Путиным, потому что каждый видел там свои интересы, каждый хотел вот так, а получилось немножко не так, как они хотели, – заявил Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Хочу, чтобы они оказали нам поддержку по перевооружению – перевооружению за их счет»

– Я хочу их (Россию) подвинуть к тому, чтобы они все-таки оказывали нам поддержку по перевооружению белорусской армии. Притом перевооружению или за их счет, или за малую цену. Мы не сможем за нынешнее вооружение из наших средств платить: у нас нет ни нефти, ни газа, а это в основном источники перевооружения.

«У нас не заржавеет. Если суперпроект предложите – найдем $ 100 млн»

Ученым глава Беларуси пообещал:

– У нас не заржавеет. Если вы суперпроект предложите, а еще экспортно ориентированный, окупаемый, поверьте, мы найдем деньги. И не $ 10 млн, не $ 15 млн - если надо $ 100 млн. Но только вы должны доказать, что он архиважен для нас или окупится.

Правда, сразу лишил многих надежды. Глава государства рассказал, что в свое время подобное предложение сделал и белорусской творческой интеллигенции, когда посещал в 2002 году съемочную площадку фильма «Анастасия Слуцкая».

– До сих пор жду хорошего сценария и не знаю, где те молодые режиссеры и актеры.

«Как сделать, чтобы ученые не были нищими?»

Также ученым глава государства заявил: «Нам не следует давать деньги просто так, их надо заработать. Я готов сегодня финансировать, если это нужно, науку в большем объеме».

А затем добавил:

– Я говорю о том, как дальше будем жить, как сделать, чтобы ученые не были нищими. Потому что многие из вас не с воды на хлеб перебиваются, но не то что небогатые, а можно сказать, совсем небогатые люди. А настоящий ученый нормальным должен быть в этом обществе.

О том, почему ученые в Беларуси стали «нищими», Александр Лукашенко промолчал.

«Тунеядцы» опять пойдут по улицам»

Говоря о том, что ученых нужно активнее привлекать к решению важнейших государственных задач, Александр Лукашенко привел в пример разработку декрета о предупреждении социального иждивенчества.

– Исполнение декрета было отвратительным. Поручил доработать. И вот он у меня на столе лежит, я его прочитал и сейчас думаю: какой там принцип заложен? А принцип тот же. Думаете, «тунеядцы», как они себя называют, будут работать целый год и каждый месяц по $ 12 (или сколько там) отчислять? Не будут. Это мина замедленного действия. Они опять дотянут до крайней точки - февраля или марта, ничего не заплатят, работать не будут, а потом им помашут - они пойдут опять по улицам, дорогам и так далее.Поэтому нужен новый принцип.