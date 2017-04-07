«Что предлагает Лукашенко кроме репрессий? Зарплату в $ 500? Это несерьезно»

Валерий Карбалевич в колонке в газете «Свободные новости плюс» прокомментировал продолжение в Беларуси политических репрессий, в частности обыски в офисах «Белсата» и «дело боевиков».

«Беларусь вступает в новый политический, а возможно, и исторический период. Вполне может быть, что ставка на запугивание населения и даст эффект в том смысле, что нейтрализует широкие протесты. Сейчас логика властей понятна: не нужно, чтобы нас уважали или любили, главное, чтобы боялись. Закономерно, что отнимая выбор у общества, авторитарные лидеры не оставляют выбора и себе.

Но обычно когда власть жестоко подавляет протест, закручивает гайки, то здравый смысл должен ей подсказать, что только на одних штыках удерживать ситуацию нельзя. Ибо причины для народного недовольства не исчезли. И они становятся теми неразорвавшимися снарядами, которые могут в любое время сдетонировать.

Поэтому одновременно надо предпринимать какие-то меры, чтобы смягчить недовольство населения. Петр Столыпин, железной рукой задушив первую российскую революцию, одновременно начал проводить аграрную реформу.

Венгерский лидер Янош Кадар, задушив антикоммунистическую революцию в Венгрии в 1956 году, провел глубокие преобразования, в результате которых экономическая система в этой стране стала самой либеральной в тогдашнем социалистическом мире, была сформирована модель так называемого «гуляшного коммунизма».

А что предлагает Лукашенко кроме репрессий? Зарплату в 500 долларов? Это несерьезно».

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