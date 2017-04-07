Анархист Полиенко отправится в колонию – он не смог найти работу

В отношении Полиенко действовал приговор о лишении свободы на 2 года с отсрочкой. Но суд пересмотрел меру наказания, сообщает «Наша Ніва».

Ранее Полиенко был признан виновным в насилии в отношении милиционера и изготовлении и распространении порнографических материалов. 12 октября 2016 года судья Вадим Есьман присудил Дмитрию Полиенко 2 года с отсрочкой.

Но после приговора тот несколько раз привлекался к административной ответственности. Он получил 15 суток за участие в защите Куропат, также был осужден на 7 суток, когда пришел на оглашение приговора суда Первомайского района по так называемому «делу антифашистов». После оглашения приговора несколько активистов в зале начали выкрикивать «Ганьба!» [бел. «Позор!»] и другие реплики в знак несогласия с решением судьи относительно наказания фигурантов дела, но задержан был только Полиенко.

В результате, суд Заводского района Минска отменил отсрочку наказания. 7 апреля в зале суда Полиенко был задержан милицией. Теперь он будет отбывать срок за решеткой.

Как прозвучало в суде, среди оснований для рассмотрения вопроса об отмене отсрочки исполнения наказания было невыполнение активистом возложенной на него обязанности о трудоустройстве до февраля текущего года.

Сам Полиенко неоднократно рассказывал правозащитникам, что ни один из работодателей, к которым он обращался по направлению службы занятости населения, не принял его на работу, сообщаетspring96.org.