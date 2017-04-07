Лукашенко опасается за будущее декрета №3: «Тунеядцы» опять пойдут по улицам»

На совещании о проблемах и перспективах развития белорусской науки глава государства неожиданно поднял тему исполнения декрета №3.

Говоря о том, что ученых нужно активнее привлекать к решению важнейших государственных задач, Александр Лукашенко привел в пример разработку декрета о предупреждении социального иждивенчества.

По его словам, документ был бы не таким противоречивым, если бы к его созданию привлекли экспертов, знакомых с данной проблематикой, передает БЕЛТА.

– Исполнение декрета было отвратительным. Поручил доработать. И вот он у меня на столе лежит, я его прочитал и сейчас думаю: какой там принцип заложен? А принцип тот же, – попытался снять с себя ответственность за принятие скандального декрета глава Беларуси.

– Думаете, «тунеядцы», как они себя называют, будут работать целый год и каждый месяц по $ 12 (или сколько там) отчислять? Не будут. Это мина замедленного действия. Они опять дотянут до крайней точки - февраля или марта, ничего не заплатят, работать не будут, а потом им помашут - они пойдут опять по улицам, дорогам и так далее.

Александр Лукашенко, похоже, опасается последствий, которые несет декрет №3:

– Могли бы мы с учеными, гуманитариями, академиками проработать эту тему и несколько вариантов избрать? Нет, опять мне принесли этот проект декрета, положили на стол.

Напомним, в феврале-марте в белорусских городах прошли многочисленные акции протеста («Марши нетунеядцев») за отмену декрета №3.

Кто на самом деле придумал «налог на тунеядство»?