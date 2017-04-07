МАРТ рассказал, как госпредприятие незаконно зарабатывало на похоронах и кладбище

МАРТ выявил нарушения антимонопольного законодательства в сфере оказания ритуальных услуг.

В частности, как сообщается на сайте министерства, ответственность понесло Могилевское городское коммунальное унитарное предприятие ритуальных услуг.

МГКУПРУ необоснованно взимало плату за въезд на территорию кладбищ для похоронных процессий.

А также препятствовало иным субъектам хозяйствования оказывать услуги гражданам, относя, в частности, услугу «копка могилы», исключительно к своей компетенции.

Кроме того, МГКУПРУ взимало платуза «осуществление контроля за погребением другими субъектами хозяйствования».

Суд оштрафовал могилевское предприятие на 400 базовых величин, а его директора – на 20.