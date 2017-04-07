Кем стали бывшие пресс-секретари КГБ

Корреспондент «Нашей Нивы» оказался очевидцем того, как в Минске госпитализировали нотариуса из-за проблем с психикой. Один из присутствующих на месте событий пытался помешать работе журналиста.

Это был Артур Стрех — как оказалось, бывший пресс-секретарь КГБ, который занимал эту должность до назначения Дмитрия Побяржина.

Судя по информации на сайте Белорусской нотариальной палаты, теперь Стрех занимает там должность помощника председателя и, одновременно, ответственного по связям с общественностью.

Артур Стрех

Также он неплохо играет в настольный хоккей на международных турнирах нотариусов.

А как же сложились судьбы остальных пресс-секретарей спецслужбы?

Еще один бывший пресс-секретарь Александр Базанов успел поработать руководителем Информационно-аналитического центра при Администрации президента, а ныне «координирует работу по взаимодействия с органами государственного управления» в «Белтелекоме», а также отвечает за создание положительного имиджа этого предприятия.

Александр Базанов

Но если вышеперечисленные бывшие пресс-секретари КГБ предпочли не очень публичные должности, то один из них экс-коллег, Андрей Качура, пошел в журналистику.

После работы в пресс-группе управления КГБ по Минску и Минской области он возглавил корреспондентский пункт телеканала «Россия» в Минске. А теперь занимает пост главы белорусской службы российского информационного агентства «Спутник» и периодически ведет там собственные передачи.