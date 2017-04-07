Фотофакт: грузовик врезался в прохожих в центре Стокгольма
В центре Стокгольма грузовик врезался в прохожих, а затем въехал в здание магазина. В полиции подозревают, что это был теракт.
По предварительной информации погибли трое.
Премьер-министр Швеции Стефан Левен заявил, что все указывает на террористическую атаку.
Фото с сайта aftonbladet.se
Сообщается, что грузовик был угнан днем ранее. Когда автомобиль остановился у ресторана Caliente, чтобы выгрузить пиво, кто-то запрыгнул в кабину водителя и угнал машину.
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