«Газпром трансгаз Беларусь», получив убыток, задумался о сокращении персонала

Дочерняя компания российского «Газпрома» — «Газпром трансгаз Беларусь» — зафиксировала в 2016 году чистый убыток и намерена скорректировать ряд затратных статей на ближайшие 2−3 года. Об этом TUT.BY рассказали несколько информированных источников.

Как следует из отчетности «Газпром трансгаз Беларусь» за 2016 год, выручка компании составила 6,341 млрд белорусских рублей, увеличившись по сравнению с 2015 годом на 780 млн рублей. При этом компания зафиксировала чистый убыток в размере 440,1 млн рублей.

Белорусская «дочка» «Газпрома» оказалась заложником спора между Минском и Москвой в вопросах цены на газ.

«На этот год поставлена задача сократить персонал на 10%. Компания планирует скорректировать инвестиции и соцпрограмму. Поэтому среди персонала сейчас есть определенная настороженность», — сказал TUT.BY источник, близкий к белорусской «дочке» «Газпрома».

Минск должен выплатить «Газпром трансгаз Беларусь» задолженность в 726 млн долларов. Однако с 2018 года по конец 2019 года Россия предоставит Беларуси скидку в виде понижающего коэффициента к формуле цены на газ.

Как следует из отчетности, среднесписочная численность «Газпром трансгаз Беларусь» на 1 января 2017 года составляла 6526 человек. «Да, говорят, что должны уволить якобы 600 человек на региональном уровне. Но пока это все разговоры», — сказал еще один собеседник.

В декабре 2016 года была законсервирована стройка «Газпром центр» в Минске. Это также связывали с падением доходов белорусской «дочки» «Газпрома».