Бензиновый штиль: прибыль белорусского нефтетрейдера в Балтии сократилась в 12 раз

А сумма активов – в 3,5 раза.

Согласно финансовым результатам латвийских компаний в 2016 году, опубликованным на ресурсе Crediweb.by, выручка TransBalticOil— трейдера Белорусской нефтяной компании в странах и портах Балтии по итогам 2016 года сократилась на 44,7% (до 176,0 млн евро), прибыль – в 12 раз (до 188,7 тыс. евро), сумма активов – в 3,5 раза (до 3,8 млн евро).

Тем не менее на 6 апреля латвийская «дочка» Белорусской нефтяной компании занимала первое место среди бизнесов Латвии по выручке.

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