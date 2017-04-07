В Шумилино мошенник ограбил банк на тысячи долларов с помощью телефона

В один из банков районного центра Витебской области в четверг позвонил неизвестный мужчина.

По информации Следственного комитета, он представился сотрудником технической поддержки программного обеспечения банка.

В разговоре 26-летним кассиром банка мошенник объяснил, что для проверки системы требуется совершить некоторые операции. И дал женщине «указания на ввод значений в платежную систему банка на перечисление денежных средств».

– В результате операций, совершенных по указанию мужчины, осуществлены международные денежные переводы неустановленным лицам в сумме более 1,9 миллиона рублей Центрального банка Российской Федерации и 4900 долларов США. Часть операций на сумму более 260 тысяч рублей ЦБ РФ, было заблокировано системой банка, – сообщила подробности официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

По ее словам, Шумилинским районным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Следователи провели осмотр помещения банка, изъяли мобильный телефон и ноутбук, допросили кассира – и сейчас проводят оперативные мероприятия, чтобы установить личность подозреваемого.