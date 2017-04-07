Адвокат ученика гимназии №74 о приговоре: «Жестоко, несправедливо, незаконно»

У сторон процесса есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор, который сегодня вынес Минский городской суд. Он признал 16-летнего Д. виновным и приговорил к 8 годам воспитательной колонии.

Сегодня впервые за год с момента трагедии в столичной гимназии № 74 журналисты увидели Д. — высокого худощавого темноволосого парня, который не отводил взгляда от родителей. У них было несколько минут, чтобы поговорить. Сидя за решеткой, школьник грустно улыбался, качал головой.

Когда судья зашла в зал и стала оглашать приговор, родители Д. взялись за руки. Услышав, что их сын признан виновным и ближайшие 8 лет проведет в воспитательной колонии, мама закрыла глаза, едва не заплакав. Судя по лицу адвоката Людмилы Палочкиной, она была ошарашена. Выходя из зала, она коротко прокомментировала приговор: «Жестоко, несправедливо, незаконно». Родители от общения с прессой отказались.

Родители Д. два месяца приходили на каждое судебное заседание. Фото Дарья Бурякина, TUT.BY

— Я его простила и считаю, что наказание, которое он сам себе нанес, не сравнимо с любым. Хочу сказать, что на протяжении всего судебного разбирательства я и мой адвокат просили о снисхождении и милосердии к этому ребенку, — заявила журналистам потерпевшая учительница Валентина Владимировна.

Ее адвокат считает, что вина гимназиста установлена судом.

— Это минимально возможная мера наказания по данному составу, — отметила адвокат потерпевшей стороны Анна Дакутько. — Этим приговором определенным образом реабилитирован учитель, потому что в прессе было много разных инсинуаций, версий об обстоятельствах дела. Думаю, суд приговором поставил точку.

Свое выступление дочь потерпевшей учительницы Дарья начала с того, что обвинила журналистов в необъективном освещении событий.

— Еще хочу обратиться к комментаторам, которые комментировали дома, сидя на теплых диванах. Не судите и не судимы будете. Подумайте, что если кто-то из вашей семьи или близких мог бы оказаться на этом месте, что бы вы тогда написали. Как же вы все умудрились сделать выводы и усугубить наше положение, превратив жизнь в ад, — сказала Дарья.

После трагедии родители, чьи дети учатся или учились в минской гимназии № 74, говорили о предвзятом отношении учительницы Валентины Владимировны к отдельным школьникам, о том, что с ней не первый год были проблемы, поэтому они обращались с жалобой к директору, но их так и не услышали.

— Это неправда, можете верить или нет, — прокомментировала это потерпевшая учительница. — Когда-то родители этого класса очень хорошо расправились с одноклассником, который учился в пятом классе, потому что этот ребенок не был похож на их детей. Они сходили в управление образования, и этого маленького мальчика быстренько перевели в другую школу. Как вы думаете, если я садист, они бы терпели меня 4 года?

Фото «Наша Нiва»

Учительница вспомнила случай, когда после жалобы родителей на других педагогов тех переводили в другой класс, потому что гимназия «бережно относится к детской психике».

Уже в самом конце один из журналистов спросил, чувствует ли учительница за собой хоть какую-то вину. На что она ответила:

— Ваш вопрос бестактный. Больше ничего говорить не буду.

У сторон судебного процесса есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор. По неподтвержденной информации, родители Д. собираются воспользоваться этим правом.

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