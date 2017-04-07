Фотожабы: «Теперь-то я не русский агент?»

«Салідарнасць» предлагает вашему вниманию подборку фотожаб, посвященных актуальным событиям в Беларуси и мире.

Как Семашко Кличко трактора продавал

Год науки в одном скриншоте

Белорусам снова пообещали среднюю зарплату «по пятьсот»

«Идет имитация высшего образования»

Европарламент одобрил безвизовый режим для Украины

Дмитрий Медведев сравнил антикоррупционное расследование Навального с компотом

Соединенные Штаты в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Сирии

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«Любовницы трудоустроены, боевики посажены, теперь – посевная»