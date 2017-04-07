Лукашенко вступился за российские спецслужбы

Что президент Беларуси «Миру» говорил. Продолжение интервью.

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Граждане должны взаимодействовать со спецслужбами при риске террористической угрозы, заявил Александр Лукашенко в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир», сообщает БЕЛТА.

— Да, спецслужбы призваны бороться и пытаться нейтрализовать террористические акты, но это почти невозможно. Когда смертник-террорист, не жалея жизни, идет на такое мероприятие, если можно так сказать, ну как ты его отследишь?! Это практически невозможно. Ну, не проникнет он в метро, он цели своей будет добиваться в других многолюдных местах. Ведь миллионы людей (а в том же Питере больше пяти миллионов плюс гостей миллиона два — семь миллионов), что, каждого посмотришь, каждого проверишь? Конечно, нет.

Лукашенко считает, что значительный результат в противодействии этому злу принесет и взаимодействие граждан с правоохранительными органами:

— Люди должны быть очень внимательными. И там, где они видят, что что-то не так, они все-таки должны взаимодействовать со спецслужбами, они и должны информировать специальные службы. Надо все-таки об этом говорить, потому что все эти террористы так или иначе в большинстве своем живут среди людей, так или иначе готовятся к подобным мероприятиям, террористическим актам. И неправда, что люди этого не видели, не замечали.

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По его словам, предотвратить или как минимум минимизировать террористические атаки поможет разумная внешняя и внутренняя политика государства:

— Надо быть очень аккуратными и осторожными, проводя ту или иную политику. И если мы говорим, что мы боремся против зла, то надо бороться против этого зла. Порой очень огульно мы действуем, очень огульно. Если есть какие-то игиловцы и прочие, это не значит, что мы должны оскорблять всех и вся, людей какой-то национальности и вероисповедания.

Давайте смотреть глубже, чтобы мы не создавали почву, чтобы мы не подталкивали соответствующие организации, даже государства, не говоря уже о каких-то отдельных личностях, к терроризму. Давайте, наконец, будем бороться, если мы понимаем, что некие игиловцы — это будущие террористы, давайте реально с ними бороться!

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О выгодах государства от участия в ОДКБ: «В теме с Путиным»

— Выгода в том, что мы получаем самые современные знания, прежде всего о нынешних войнах. Мы и сами здесь не отстаем, у нас развивается военная наука, но прежде всего и от Российской Федерации мы получаем эти знания. Тут у нас все военные действуют заодно: и министры, и генералы, да и мы с президентом Путиным в теме всегда находимся.

Если нам нужны, допустим, какие-то летательные аппараты, самолеты, бронетехника (мы модернизируем и свою технику, которая у нас есть), мы новейшее вооружение закупаем именно в России по внутрироссийским ценам. Это тоже очень важно — мы можем обеспечивать свою армию самыми современными видами вооружений.

Если бы ОДКБ не было, не думаю, что эти процессы в наших государствах, даже в России, шли так активно. Все-таки это способствует в том числе анализу ситуации в мире и выработке совместных действий, — отметил глава государства. — Вместе мы увидели опасность, допустим, кибератак (это самое опасное сегодня). Вместе мы начинаем вести информационное противоборство, потому что нас атакуют постоянно информационно.

Да и у нас проблем хватает, мы друг на друга порой наскакиваем в информационном поле, а это не что иное, как информационное противоборство, которое может привести к войне. То есть появились новые виды угроз, мы это вместе видим и вместе начинаем реагировать. Это тоже благодаря ОДКБ.

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Беларусь, Россия и Казахстан должны сообща бороться с кризисной ситуацией, а не поодиночке, считает Лукашенко.

Он отметил, что, когда против России ввели санкции, это отразилось на экономическом развитии соседних с ней государств, в частности Беларуси и Казахстана:

— И вместо того чтобы вместе выбираться из этой ситуации (это касается прежде всего главного нашего союзника — России), мы начали предпринимать действия, чтобы как-то в одиночку выбраться из нее.

Для этого государства прикрывают свой рынок, вводят запреты и ограничения на поставки различной продукции из соседних стран:

— То есть пытаемся уйти друг от друга и защититься в одиночку. Это неправильно в этой ситуации. Надо действовать вместе, вместе будет легче. Разве это нормально, что у нас в прошлом, по-моему, году почти на 40% упал товарооборот, в этом году идет падение товарооборота? Это ненормально.

Кто бы мог подумать, что мы на ровном месте начнем спотыкаться? Это ненормально. Должны работать все наши государственные органы и структуры и не выводить эти проблемы на самый высокий уровень, когда их можно решать на ведомственном уровне, даже не на правительственном.