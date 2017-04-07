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Кино
07.04.2017
Ярослав Забалуев, Газета.Ру
«Последствия»

В прокате спродюсированная Дарреном Аронофски драма о трагедии Виталия Калоева с Арнольдом Шварценеггером в главной роли.

Роман Мельник (Арнольд Шварценеггер) работает на стройке, но сегодня у него короткий день — из родной Самары летят жена и беременная дочка. Мельник надевает парадную рубашку, развешивает по дому гирлянды и отправляется в аэропорт. Роман еще не знает, что авиадиспетчер Джейкоб Бонанас (Скут Макнейри) крупно облажался: самолет с родными Мельника разбился, никто не выжил. На протяжении следующего года безутешный вдовец будет пытаться справиться с потерей, а Джейкоб — с тяжелейшей депрессией, которая разлучит его с женой и сыном.

Потом герои встретятся в первый и последний раз.

Авиакатастрофа над Боденским озером — одно из самых чудовищных событий в новейшей истории, и ее экранизация, разумеется, была делом времени. Осколки истории Виталия Калоева, вроде бы (вину он так и не признал) убившего виновного в трагедии авиадиспетчера Петера Нильсена, впивались в зрителя в «Отрыве» Александра Миндадзе — режиссерском дебюте сценариста десятилетней давности.

Там авиакатастрофа была предметом экзистенциалистского исследования, поиска момента, в котором даже посреди чудовищной трагедии находится место для торжества жизни.

Недавно о намерении снять фильм о Калоеве заявил Сарик Андреасян, уже подписавший на главную роль Дмитрия Нагиева.

Сейчас же в прокат выходит фильм, спродюсированный Дарреном Аронофски — режиссером и продюсером куда более скромных метафизических амбиций, чем, скажем, у Миндадзе. Впрочем, главным манком для зрителя здесь служит даже не нашумевший сюжет, а исполнитель главной роли — экс-Терминатор и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер.

Первые несколько минут камера настойчиво следует за покрытым седой щетиной артистом, не оставляя его даже в душевой кабине. Это самые динамичные (за исключением финального акта) сцены фильма. Дальше Арни будет печально щуриться в камеру, смотреть домашние видео и фотографии из семейного архива, периодически требуя от авиакомпании извинений взамен предлагаемых денег.

Расчет понятен — большая звезда соглашается на решительную перезагрузку амплуа.

Огромный Арни здесь пытается играть кого-то вроде Марлона Брандо: тяжело припадает на обе ноги, транслирует бессилие и скорбь, но

«Последствия», увы, так и остаются фильмом про то, что обижать родных Шварценеггера — как он говорил в другом фильме — большая ошибка.

Вполне вероятно, что дело здесь не в исполнителе главной роли. В конце концов, идея сценария, написанного Хавьером Гульоном («Враг» Дэни Вильнева), в том, что в любой трагедии страдают обе стороны. Скут Макнейри — без дураков отличный характерный актер — очень убедительно впадает в апатию, но перебирает со слюной, текущей из его рта во время особо сильных приступов скорби.

По всей видимости, ответственность за картину стоит возложить, прежде всего, на самого Аронофски, который при всех своих визионерских достижениях всегда тяготел к туповатому нравоучительству («Реквием по мечте»). Режиссером здесь значится Эллиотт Лестер, но фигура постановщика выглядит исключительно номинальной — самой яркой его работой до «Последствий» был боевик «Без компромиссов» с Джейсоном Стэйтемом.

При этом картина довольно педантично воссоздает путь Калоева, приведший его на порог злополучного авиадиспетчера. Вот Мельник почти что обманом проникает на место крушения, вот встречается с карикатурно злобными и бездушными начальниками авиакомпании, вот приходит на панихиду, посвященную годовщине катастрофы. Однако без режиссерского видения, без художественного осмысления «Последствия» почти комическим образом оказываются не хроникой трагедии и ее последствий, а картиной, объясняющей зрителю, что иногда для возмещения ужасного ущерба достаточно просто попросить прощения.

Мысль не то чтобы совсем неправильная, но, прямо скажем, кощунственная.

 
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