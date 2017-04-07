Минчанина задержали в метро за шутку о бомбе

Правонарушитель задержан и направлен для дальнейшего разбирательства в милицию.

Пассажира минского метро задержали за шутку о бомбе, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь КУП «Минский метрополитен» Андрей Кузьмин:

— Инцидент произошел сегодня в 7.15. Во время досмотра на ст. «Московская» 40-летний минчанин заявил, что у него в рюкзаке находится бомба. Было установлено, что никакого взрывного устройства у него при себе не имелось.

С начала 2017 года это уже пятое сообщение о бомбе в метро. Согласно ч. 1 ст. 340 УК РБ заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность для жизни и здоровья людей, либо причинения ущерба в крупном размере, либо наступления иных тяжких последствий, предусматривает наказание штрафом или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до пяти лет.