На остановке в Минске автобус наехал на упавшую под заднее колесо женщину

Смертельный наезд произошел 6 апреля, около 23.00, на столичной улице Лобанка.

По предварительной информации, 45-летний водитель маршрутного автобуса МАЗ ехал по улице Лобанка со стороны улицы Сухаревской в направлении улицы Шаранговича. Напротив дома № 99, отъезжая от остановочного пункта, он совершил наезд на неустановленную женщину (на вид около 50 лет), которая упала под заднее правое колесо автобуса, сообщили AUTO.TUT.BY в УГАИ МВД.

В результате ДТП пешеход от полученных травм умерла на месте происшествия.