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Скандалы
07.04.2017
Евгений Федоров
О задержании главы «Ивацевичдрева» и его сына: «Дело похоже на расправу. Мавр сделал свое дело»

Несколько любопытных фактов о задержании госчиновника и его сына, а также мнение Ярослава Романчука на этот счет.

С конца 2012 года карьера высокопоставленного чиновника, руководителя концерна «Беллесбумпром», Владимира Шульги пошла по нисходящей траектории.

Все началось с того, как с инспекцией на ОАО «Ивацевичдрев» приехал Александр Лукашенко, чтобы проверить, как проходит модернизация предприятий деревообработки. Увиденное ему не понравилось, так как завод «превратился в мусорку».

– Надо завтра в правительстве рассмотреть вопрос: Шульгу направить сюда директором завода, пока не наведет порядок, – сказал тогда глава государства.

Так чиновник, который фактически находился на министерской должности, в один момент был понижен до уровня директора отстающего предприятия.

Превратил «мусорку» в успешное предприятие

Под руководством Владимира Шульги ивацевичское предприятие встало на путь исправления: нарастило объемы производства, начало выпускать новые виды продукции – древесно-стружечные плиты и мебель.

В 2016 году «Ивацевичдрев» даже вызвал интерес у турецких инвесторов – тогда завод посетил вице-президент крупного холдинга «Кастамону» Онур Гювен. Ожидалось, что в будущем турки помогут белорусскому предприятию наладить современное производство пеллет, чтобы дальше развивать мебельное производство.

Весной 2017 года, незадолго до своего задержания, Шульга рассказал о планах открыть новый мебельный цех с использованием итальянского оборудования, который будет производить продукцию на 6,5 миллионов долларов в год. 

Неожиданное задержание отца и сына

О задержании директора «Ивацевичдрева» стало известно вечером 6 апреля. Сотрудники КГБ заподозрили Владимира Шульгу в том, что для производства ДСП он закупал импортный меламин у иностранных компаний – литовской National Resources L.P. и шотландской Great Imports/exports L.P.

Силовики полагают, что фактическими их собственниками являются сын Шульги, а также один из его близких знакомых.

Эксперт: «Дело похоже на расправу»

Громкое задержание на своей странице в Фейсбуке уже прокомментировал известный экономист Ярослав Романчук. Он обратил внимание, что в очередной раз белорусское общество стало свидетелем ситуации, когда руководителя предприятия «прячут за решетку», забывая о том, что его вина еще не доказана.

– Важно зафиксировать, что Шульга и его сын с партнерами по бизнесу – это невинные граждане Беларуси. Презумпцию невиновности никто не отменял… Ему, как и другим бизнесменам, надо дать возможность быть на свободе, пользоваться всеми законными, доступными средствами правовой защиты. Изолятор КГБ для бизнесмена – это мощнейший удар по деловой репутации. Такая мера пресечения приемлема против насильников, убийц и тех, кто представляет угрозу для общества. А тут. Похоже на расправу… – написал он.

Почему был арестован Владимир Шульга?

Экономист также высказал несколько версий, почему мог быть задержан директор «Ивацевичдрева». По его мнению, система мотивации у директоров госпредприятий сегодня выстроена так, что «без распилов, откатов и заносов они работать не могут».

– Владимир Шульга – опытнейший чиновник, – подчеркнул Романчук. –  Он человек системы, знает ее со всех сторон. Едва ли он сам со своей семьей зарабатывал на государственном бизнесе. И если его посадили – значит, это кому-то нужно. Не для исправления системы, а для отвлечения внимания, для сохранения самой системы. Козел отпущения призван стать субъективным фактором провала коммерческого проекта.

Допускает эксперт и другое обоснование действий сотрудников КГБ.

– Мавр сделал свое дело, мавра можно убрать. Кому-то приглянулось ОАО «Ивацевичдрев». Активы хорошие, современные. Почистить, подправить – и можно прекрасно заработать. При желании можно вычислить, кто «заказал» Шульгу, – добавил экономист.

По мнению Ярослава Романчука, в целом этот случай показывает недееспособность существующей экономической модели, при которой государство распоряжается коммерческими активами.

– Есть только один способ ликвидации таких порочных схем – приватизация. В руках распорядителей чужого не должно быть ни одной акции коммерческой организации… Очередное громкое уголовное дело – это отвлечение внимания от глубоких проблем белорусской модели. Нам нужно не шоу, а качественная система управления активами и ресурсами страны. Она невозможна, когда государство владеет 80% страны, – отметил эксперт.

 
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