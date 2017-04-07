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В мире
07.04.2017
Власти Женевы официально разрешили женщинам купаться топлесc

Правило, запрещавшее купаться в озере и реках кантона, не будучи одетым в купальный костюм или плавки (для мужчин), было введено в 1929 году.

Исходя из этого, полиция могла штрафовать женщин, купавшихся или загоравшихся топлесс, со ссылкой на The Local сообщает УНИАН.

Изменить ситуацию удалось благодаря петиции, которую подписали 233 местных жителя. По мнению авторов петиции, старое правило унизительно и нелепо. По крайней мере две женщины прошлым летом столкнулись с выговором от полиции.

«Мы ослабим наши моральные принципы в отношении верхней части тела», — сообщил глава правительства кантона Франсуа Лоншамп.

В Швейцарии нет федерального закона, регулирующего публичное обнажение. Оно регулируется условиями приличия, хотя отношение к этому меняется в зависимости от кантона. Загорать и купаться топлесс необычно во многих странах западного мира, включая Великобританию, в то же время это обычная практика для женщин в некоторых частях Европы, например во Франции и Испании.

В некоторых странах, включая Германию и Австрию, считается нормальным загорать полностью обнаженной.

 
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