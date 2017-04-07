Вынесен приговор трактористу из Орши за жестокое убийство гвоздодером
Он получил 15 лет колонии усиленного режима.
Об этом сообщила прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры области Анна Тылец, пишет БЕЛТА.
Трагедия случилась в июле 2016 года в Орше. Пьяный 22-летний тракторист убил знакомого гвоздодером. Компания несколько дней употребляла спиртные напитки, застолье переросло в ссору между двумя молодыми людьми. В результате парень в своей квартире проломил голову 26-летнему товарищу — нанес ему не менее 10 ударов. Причиной смерти стала открытая черепно-мозговая травма, рассказала Анна Тылец.
Молодой человек намеревался избавиться от тела — вызвал такси, а сам стал заворачивать тело в ковер, чтобы увезти подальше от жилища. Реализовать план не удалось — водитель заподозрил неладное и уехал
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