Ливянт: «Идет имитация высшего образования»

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Зачем белорусским университетам «двоечники»?

Министерство образования определило, какие отметки по централизованному тестированию будут считаться неудовлетворительными для поступления в белорусские вузы в этом году.

При наборе на некоторые специальности по некоторым предметам достаточно набрать 5 баллов из 100, чтобы претендовать на статус студента.

Желающим поступать на филологические специальности предстоит набрать по белорусскому или русскому языку не меньше 19 баллов. Для остальных выпускников, сдающих эти предметы, минимум равен 9 баллам. Математика, физика, химия, биология, как первые предметы профильного испытания, должны быть оценены не ниже 14 баллов, как второй – 9 баллов и выше. История, география, иностранные языки, обществоведение, как первый профильный предмет – 19 баллов и выше, как второй – от 14 баллов, сообщает Национальный центр правовой информации.

Фото Александр Васюкович, журнал «Имена»

«Это позор всей системы образования», — написал на своей страничке в Facebook репетитор Евгений Ливянт.

Выпускники школ, которые на централизованном тестировании набирают от 1 до 20 баллов просто-напросто ничего не знают. Такой результат – смесь теории вероятности и первичных знаний на уровне пятого-шестого класса, считает эксперт.

Набирающие от 20 до 35 баллов кое-что знают, но в вузе им тоже делать нечего ни по одной из существующих специальностей. Молодые люди, получившие баллы от 35 до 50, также не готовы учиться в университете. Но такие абитуриенты могли бы готовиться к поступлению на подготовительных отделениях вузов.

− Человеку, который на ЦТ набирает меньше 50 баллов, нечего делать в вузе. Ведь это минимальный порог знаний, − уверен педагог. — Абитуриентов, которые набирают меньше 20 баллов, университет не сможет ни доучить, ни переучить.

Продолжение экспертного мнения читайте здесь

 
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