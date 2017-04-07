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В мире
07.04.2017
Ракетный удар США по Сирии: 59 «томагавков» в ответ на химическую атаку (дополняется)

Соединенные Штаты в ночь на пятницу нанесли ракетный удар по Сирии: десятки ракет обрушились на базу правительственных ВВС в провинции Хомс.

Удар был нанесен по аэродрому Шайрат, который, по данным западных СМИ, использовался и российскими Воздушно-космическими силами. В Пентагоне заявили, что по части базы, где могли находиться российские самолеты, удары не производились, отмечает NEWSru.com.

Фото Reuters

С эсминцев ВМС США Porter и Ross, находившихся в Восточном Средиземноморье, было выпущено 59 ракет Tomahawk, позже отчитались в Министерстве обороны.

Ракетный удар, как заявили в Вашингтоне, стал ответом на предполагаемую химическую атаку в сирийской провинции Идлиб. Ракеты были выпущены по аэродрому, с которого, по данным американской разведки, была начата химатака.

До настоящего времени коалиция во главе с США атаковала лишь цели ИГ, не трогая войска Башара Асада. Теперь начался новый этап военного вмешательства США в Сирии.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина уже заявил, что атака США на объекты в Сирии является агрессией, наносит ущерб как российско-американским отношениям, так и общей борьбе с терроризмом. По словам Дмитрия Пескова, глава государства считает, что удары были нанесены «под надуманным предлогом».

Сирийская оппозиция, в свою очередь, приветствовала нанесение США ракетного удара по авиабазе правительственных ВВС, сообщает АР. Майор Джамиль аль-Салех Сирийского национального совета выразил надежду, что атака станет «поворотным пунктом» в гражданской войне в Сирии.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл заявил в пятницу, что поддерживает решение США о нанесении авиаударов по сирийской авиабазе. Он назвал принятые меры «соразмерным и выверенным ответом». В телевизионном заявлении он также призвал Россию сыграть свою роль в установлении мира в Сирии.

Власти Саудовской Аравии также заявили, что «полностью поддерживают» американские удары по военным объектам в Сирии, назвав их «смелым решением» президента Дональда Трампа в ответ на применение химического оружия против мирных жителей.

Израиль полностью поддерживает решение президента США нанести удар по сирийской авиабазе, заявил премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху. Израиль надеется, что такие решительные меры в отношении «ужасающих действий» режима Башара Асада отразятся не только на Дамаске, но и на Тегеране, Пхеньяне и на других странах.

Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер сообщил журналистам, что Дональд Трамп принял решение об ударе по Сирии после совещания с участием руководства Совета Нацбезопасности.

По словам Макмастера, власти взвесили все риски, связанные с любыми военными действиями, и одновременно оценили риск бездействия. Он отметил, что президенту было предложено три варианта возможных ответных действий на химическую атаку в Идлибе, и он попросил сосредоточиться на двух из них. После обсуждения президент принял решение.

Пентагон опубликовал фото и видео «Томагавков», взлетающих с борта эсминца USS Ross в Средиземном море.

Обращение  Трампа к нации

— Не подлежит сомнению тот факт, что Сирия использовала запрещенное химическое оружие, нарушив свои обязательства в рамках Конвенции по химическому оружию, и проигнорировала настоятельные требования Совета Безопасности ООН.

Все попытки в предыдущие годы изменить поведение Асада провалились, и провалились с треском. В результате продолжает углубляться кризис с беженцами, в регионе продолжается дестабилизация, угрожающая Соединенным Штатам и их союзникам.

Вопрос журналиста: «Каково юридическое обоснование военных ударов?»

Дональд Трамп оставил без ответа, после чего покинул зал.

«Аэродром полностью разрушен»

Продюсер Би-би-си публикует сообщение, которые пришли от сирийца, проживающего недалеко от авиабазы.

— Я спал. Проснулся в ужасе. Увидел, что аэродром горит. Ракеты все еще продолжали лететь… Постоянно проезжает скорая помощь. Много раненых. Владельцы машин едут туда, чтобы помочь.

Другой житель района со ссылкой на двоюродного брата написал, что аэродром полностью разрушен:

— Все самолеты уничтожены. Аэродром вышел из строя.

Олланд и Меркель возложили вину за ситуацию в Сирии на Асада

Канцлер Германии и президент Франции возлагают ответственность за ситуацию в Сирии исключительно на президента Сирии, говорится в совместном заявлении политиков

— Только президент Асад виновен в подобном развитий событий..Германия и Франция призывают международное сообщество вместе выступить за мирную передачу власти в Сирии.

Лавров: Действия США в Сирии напоминают ситуацию с вторжением в Ирак

Министр иностранных дел России, в свою очередь, назвал удар США по сирийской авиабазе актом агрессии под надуманным предлогом.

— Американские власти не удосужились привести какие-либо факты, подтверждающие факт химической атаки в Идлибе.

По словам Сергея Лаврова, Москва будет требовать раскрытия правды о принятии решений США о бомбардировке.

Также он озвучил, что жертв среди россиян, которые находились в непосредственной близости от авиабазы в Сирии, по которой был нанесен удар, нет.

«Мы приветствуем этот шаг. Хотя он и запоздалый»

Заявил представитель сирийской оппозиции Хади Албара:

— Мы знаем, что первая химическая атака произошла раньше и тогда погибли более 1800 человек. Режим Асада постоянно совершает военные преступления, преступления против человечности, и все они были совершены беспрепрятственно. США своими действиями сегодня поменяли правила конфликта. Они ясно дали понять Асаду, что он не сможет продолжать совершать преступления безнаказанно.

Погибшие

В сирийской армии заявили, что в результате авиаудара США погибли 10 военнных.

В то же время сирийское государственное информагентство SANA сообщает, что в результате авиаудара погибли девять мирных жителей, в том числе четверо детей, еще семь человек получили ранения.

По данным агентства, погибшие жили в деревне возле авиабазы. Многие дома в районе базы были серьезно повреждены.

 
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