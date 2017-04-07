Что же это вы, сволочи, нашим боевикам деньги даете?

Именно таким вопросом должны были бы начинаться все официальные переговоры Александра Лукашенко с представителями Польши, Литвы, Украины, США и Германии. Далее должен был следовать громкий хлопок дверью, отзыв послов и разрыв всех дипломатических отношений.

Но нет. «Боевики» один за другим выходят на свободу, а речи Александра Лукашенко в адрес зарубежных коллег чаще всего проникнуты искренним уважением и любовью и абсолютно не вяжутся с его недавними рассказами.

А ведь все так серьезно начиналось:

— Один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря — в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там). Деньги шли через Польшу и Литву к нам, — раскрывал Лукашенко коварный заговор мировой закулисы против нашей страны на встрече с работниками «Кроноспана» в Могилеве 22 марта.

А через два дня расширил географию врагов, назвав и «заказчиков» этого готовящегося злодеяния.

— Вот они обижаются — услышали мое заявление в Могилеве — Лукашенко про Украину, Литву и Польшу. Но если это так?! Американские, немецкие фонды давали деньги через поляков и литовцев — большинство там денег оставалось, но и наши жили и живут неплохо, все в особняках, на «Мерседесах» разъезжают, — заявил Лукашенко уже 24 марта.

Казалось бы, после таких слов продолжать какие-либо отношения с упомянутыми зарубежными партнерами просто невозможно. Но давайте-ка взглянем, что после таких «разоблачений» последнее время говорит «заказчикам беспорядков» Александр Григорьевич.

Украина: звонок Порошенко

Примечательно, что между двумя этими заявлениями, 23 марта, Лукашенко провел телефонные разговоры с президентом Украины Петром Порошенко. Логично предположить, что тирада в адрес украинского президента должна была звучать так:

— У нас есть неопровержимые сведения, что в лагерях на вашей территории, люди, устроившие Майдан в Украине и приведшие вас к власти, готовили бойцов для свержения режима в Беларуси. Это подло и низко и полностью противоречит всем международным договоренностям и подрывает основу белорусско-украинских отношений. Мы прекращаем с вами дипломатические связи, отзываем посла и сворачиваем площадку для переговоров по Донбассу.

А что звучит на самом деле?

«Рассмотрена тематика взаимодействия на международных площадках, а также миротворческий процесс в Украине и оказываемое белорусской стороной содействие для скорейшего разрешения конфликта», — говорится в сообщении пресс-службы.

И ни слова про лагеря, оружие и подлые планы по подготовке Майдана в Беларуси.

Европа и ее «благородная цель»

Впрочем, не только Украина не услышала гневных речей Александра Лукашенко. Монолог со страшными разоблачениями, похоже, предназначался лишь для внутреннего потребителя. Иначе, встреча с докладчиком ПАСЕ Андреа Ригони 23 марта должна была начаться примерно с такого посыла:

— Все наши старания наладить диалог натолкнулись на коварные планы Европы смести белорусский режим и подорвать стабильность на белорусской земле. Воспользовавшись нашим доверием, вы не откинули идеи, которые лелеяли еще с выборов 2010 года. Оттягивая решение с кредитом, вы между тем отправляли деньги на финансирование и подготовку сил, способных дестабилизировать обстановку в Беларуси. Это нож в спину, предательство, которое нельзя простить ни за какие кредиты. Мы разрываем дипломатические отношения... (и далее по списку).

А между тем Андреа Ригони услышал:

— Мы по всем вопросам, которые у вас вызывают беспокойство и у нас в Беларуси, ведем диалог. Мы еще слишком молоды, чтобы работать на вашем уровне... Вы преследуете благородную цель. Вы способствуете сближению позиций даже самых антагонистических сил. Несмотря на разногласия по определенным политическим вопросам, которые существуют между нами и Евросоюзом, все-таки вы старались придать нашим отношениям позитивную динамику. За это я вам благодарен.

Вот такой разительный диссонанс между тем, что должно было прозвучать, и тем, что в итоге прозвучало. О лагерях, боевиках и прочих ужасах от Лукашенко не услышал никто из дипломатов упомянутых стран. В их адрес — сплошные благодарности и заверения в дружбе, что ставит под сомнение всю эту удивительную историю очередного неудавшегося «переворота».

Сегодня часть объявленных «боевиками» людей на свободе и можно предположить, что дело в итоге полностью рассыплется. Оно и неудивительно, ведь возложенную на них функцию «пугала» на внутреннем рынке они выполнили, а на внешнем нынче — другие взаиморасчеты. Жаль только, что заложниками этого политического торга по-прежнему остаемся мы все.