МИД о резолюции Европарламента: «Метод окриков и поучений с Беларусью не работает»

Начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Беларуси Дмитрий Мирончик прокомментировал резолюцию Европарламента о ситуации в Беларуси.

Как заявил Дмитрий Мирончик, «вызывает сожаление, что у депутатов Европарламента не хватило времени или желания ознакомиться с официальной точкой зрения на события двухнедельной давности и прояснить все вопросы в режиме прямого диалога».

- Мы готовы обсуждать с нашими зарубежными партнерами любые темы, давать ответы на любые вопросы, в т.ч. те, по которым наши позиции расходятся. Именно в таком ключе мы общались с теми представителями ЕС, которых по-настоящему волнует будущее отношений с Беларусью. Как уже сообщал МИД, на текущей неделе в Минске находилась делегация из Брюсселя и провела основательные беседы в госорганах нашей страны в рамках заседания Координационной группы Беларусь – ЕС.

Метод окриков и поучений, что чаще всего использует Европарламент, с Беларусью не работает. Критика, если имеются для нее основания, должна носить конструктивный и непредвзятый характер, учитывать объективные реалии и процессы, происходящие в нашей стране и в регионе в целом. Принятая резолюция показывает, что Европарламент такую задачу перед собой не ставил.

Понимаем, что преодоление негативных антибелорусских клише требует времени и политической мудрости. Подождем…