Почему американские полицейские — это не белорусские омоновцы

Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
МИД о резолюции Европарламента: «Метод окриков и поучений с Беларусью не работает»
Кто украл 144 млн гривен в компании «Укрнафта»?
По подозрению в причастности к теракту в Петербурге задержаны восемь человек
«Когда нас заталкивали в машину, мы кричали: «Минчане, помогите!»
Из компании бизнесмена Кныровича после его задержания никто не уволился
Правозащитники признали политзаключенным анархиста Косинерова, набросившего петлю на статую полицейского
Как белорусы будут работать и отдыхать в апреле и мае
«Хотели как лучше, получилось как всегда»: Европарламент принял резолюцию по Беларуси, звучат призывы к санкциям
Европарламент одобрил безвизовый режим для Украины
В Гродно нелегальный массажист затискал клиентку до смерти
Реплика: «Позорище! Без немецкой подсветки – траур не траур»
Невзоров: «Сейчас дикарское первобытное мышление стало нормой»
Бабченко: «Итак, наша любимая рубрика «Кафка нервно курит в стороне»
Сотни мужчин прошли по Амстердаму, взявшись за руки: «Думали, с травлей покончено»
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
«Грустные потому, что они уже знают то, что мы еще не знаем»
Фотожабы: «Любовницы трудоустроены, боевики посажены, теперь – посевная»
Депутат сравнил Лукашенко с Наполеоном
Романчук: победил не белорусский президент, а российский
Избитому арт-менеджеру отомстили за стены, «мироточащие» Щеткиной и Шуневичем?
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
«Россия даст денег самой себе»
«Так было ў Кіеве, і так цяпер адбываецца ў нас»
Почему в день взрыва в питерском метро белорусы вспомнили цитату Лукашенко
Теракт в питерской подземке. Путин не повторил спуск Лукашенко
Избитому арт-менеджеру отомстили за стены, «мироточащие» Щеткиной и Шуневичем?
В Минске задержали христианских проповедников из Украины
Новое шикарное здание посольства Беларуси в Ашхабаде. Стоило ли оно того?
«Ни один милиционер не достал дубинку в День Воли» — одна цитата и три фото
Это провал путинской концепции «умиротворения Кавказа» или аферы в Сирии?
Почему туркмены слушали Лукашенко, не поднимая головы?
Генпрокурор — про жесткое задержание пожилых людей в День Воли: «Возраст не важен»
Как повар повел за собой марш нетунеядцев, а потом оценил меню в изоляторе
«Откуда у человека со скромной зарплатой белорусского президента такая коллекция редких вин?»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
Митрополит Тадеуш Кондрусевич — в хвосте очереди на проверку документов
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Как Семашко Кличко трактора продавал
Самые красивые лица Беларуси
Красота неземная: Холли Берри поделилась откровенным снимком
Дрезден. Фотопутешествие
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Зацепило!
06.04.2017
Алена Антонова
Почему американские полицейские — это не белорусские омоновцы

Зацепило! По совету Лукашенко вспомним, что происходило в США после выборов Трампа.

В интервью телерадиокомпании «Мир» президент Беларуси предложил посмотреть на демократию в западных странах, в частности в США.

По словам Александра Лукашенко, он получил письмо от группы конгрессменов Соединенных Штатов.

В послании говорилось о том, «что мы тут кого-то задержали и так далее, и тому подобное» (цитируется по БЕЛТА)

— Я ему пишу ответ: пускай они посмотрят на демократию в западных странах— совсем недавно и бомбили, и травили, и слезоточивый газ, и водометы, и дубины и в Брюсселе, и в Лондоне, и в Париже, и в Германии.

Куда уже дальше? Оплот демократии. Посмотрите, что происходило после выборов, во время выборов Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки. Поэтому я ему подсказываю, что надо сначала туда посмотреть, на эту «демократию». По крайней мере, мы никого слезоточивым газом не травили. Понятна их цель.

И так, давайте вспомним, что же происходило в США после избрания Дональда Трампа.

По всей стране прошли серии митингов, собравших сотни тысяч человек, протестовавших против избранного президента США. Одной из самых массовых акций стал «Женский марш» в Вашингтоне – на него вышли полмиллиона американцев.

Среди участников акций противников Трампа были десятки знаменитостей — Мадонна, вдова Джона Леннона Йоко Оно, певицы Кэти Перри и Шер, актриса Скарлетт Йохансон.

Это вам не Америка

В день инаугурации Трампа в Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы и задержала 95 человек. Но вот важное отличие от белорусских реалий: задержанные разбили битами витрины, подожгли лимузин и мусорные баки в центре Вашингтона.

В отношении мирных демонстрантов спецсредства не применялись. Их никто не задерживал. Никто не обвинял их в участии в несанкционированном мероприятии и в призывах к его участию в Фейсбуке. Американцев не судили за то, что они вышли на улицы высказаться против избрания Трампа. Их полиция не свидетельствовала в судах против мирных граждан и не обвиняла массово народ в хулиганстве и нецензурной брани. И, разумеется, стражи порядка не били и не задерживали людей, как это происходило на Дне Воли в Минске.

Фото Петр Шеломовский, birdinflight.com

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 4.8 (оценок:22)
Главное
Бизнесмен-активист Казакевич: «Пять лет назад я просто бухтел в интернете»
Как Лукашенко учил демократии конгрессменов США
Конец белорусской оттепели? Рано вешать нос
Крысціна Крысанава: «Калі нехта казаў: «У цябе тоўстыя ляжкі», адказвала: «Так, ужо каторы год»
Павел Данейко: Если лошадь сдохла – слезь с нее
Белорусскую копейку решили похоронить?
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY