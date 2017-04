Почему американские полицейские — это не белорусские омоновцы

В интервью телерадиокомпании «Мир» президент Беларуси предложил посмотреть на демократию в западных странах, в частности в США.

По словам Александра Лукашенко, он получил письмо от группы конгрессменов Соединенных Штатов.

В послании говорилось о том, «что мы тут кого-то задержали и так далее, и тому подобное» (цитируется по БЕЛТА)

— Я ему пишу ответ: пускай они посмотрят на демократию в западных странах— совсем недавно и бомбили, и травили, и слезоточивый газ, и водометы, и дубины и в Брюсселе, и в Лондоне, и в Париже, и в Германии.

Куда уже дальше? Оплот демократии. Посмотрите, что происходило после выборов, во время выборов Дональда Трампа в Соединенных Штатах Америки. Поэтому я ему подсказываю, что надо сначала туда посмотреть, на эту «демократию». По крайней мере, мы никого слезоточивым газом не травили. Понятна их цель.

И так, давайте вспомним, что же происходило в США после избрания Дональда Трампа.

По всей стране прошли серии митингов, собравших сотни тысяч человек, протестовавших против избранного президента США. Одной из самых массовых акций стал «Женский марш» в Вашингтоне – на него вышли полмиллиона американцев.

Среди участников акций противников Трампа были десятки знаменитостей — Мадонна, вдова Джона Леннона Йоко Оно, певицы Кэти Перри и Шер, актриса Скарлетт Йохансон.

Это вам не Америка

В день инаугурации Трампа в Вашингтоне полиция применила слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы и задержала 95 человек. Но вот важное отличие от белорусских реалий: задержанные разбили битами витрины, подожгли лимузин и мусорные баки в центре Вашингтона.

Protesters set fire to a limo as part of anti-Trump demonstrations in Washington #PresidentTrump #inauguration https://t.co/9bajc0H2BU