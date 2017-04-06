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В мире
06.04.2017
По подозрению в причастности к теракту в Петербурге задержаны восемь человек

По делу о взрыве в петербургском метро задержаны восемь человек — шестеро в Петербурге и двое в Москве.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Имена задержанных — Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

В местах проживания названных лиц изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции «Площадь Восстания» санкт-петербургского метрополитена, огнестрельное оружие и боеприпасы.

«Народ сразу стал кричать: «Это теракт, это бомба»

3 апреля в вагоне поезда петербургского метро на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» произошел взрыв. На станции «Площадь Восстания» обнаружили бомбу, ее удалось обезвредить. В результате теракта погибли 13 пассажиров метро. Бомбу привел в действие террорист-смертник — по данным следствия, им был 22-летний уроженец Кыргызстана Акбаржон Джалилов.

 
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