Журналист из Слуцка Сяржук Кийко, задержанный в День Воли в Минске, вышел на свободу после 12 суток ареста.

Возле Слуцкого РОВД его встречали друзья, сообщает kurjer.info.

Фото Виктория Капская, kurjer.info

Сержука задержали до полудня 25 марта на станции «Дружная» в Минске.

— Мы не ругались при задержании матом. Когда нас заталкивали в машину, мы кричали: «Минчане, помогите! — вспоминает Сяржук.

25 марта Сержука осудили по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство).

Он отбывал наказание в Жодино и Слуцке.

— В Жодино кормили лучше, чем в армии. А вот в Слуцке отстойно. Утром, днём и вечером давали вонючую рыбную котлету и кашу овсяную и ещё какую-то. За содержание мне ещё нужно заплатить — 11,5 рубля за сутки. Я был как кот: ел и спал, — рассказывает Сяржук. — 13 апреля будет суд за мой пост в соцсети, который призывал к участию в массовых мероприятиях.