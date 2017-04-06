Из компании бизнесмена Кныровича после его задержания никто не уволился

Идёт третий месяц, как бизнесмен Александр Кнырович находится в следственном изоляторе КГБ. За это время глава группы компаний «Сармат-СТИ» потерял несколько килограммов.

Об этом Еврорадио рассказал Станислав Кнырович, отец задержанного предпринимателя:

— То, что он вес сбросил — это само собой. Но, говорит, тяжело это, потому что питание хорошее.

Александр Кнырович. Фото: TUT.by

Отец и сын постоянно переписываются. Александр Кнырович пишет, что сидит с «экономическими» — ребят из «Белого легиона», задержанных по «делу патриотов» в конце марта, держат в других камерах.

— Буквально неделю назад несколько дней не было письма. Потом он написал, что заболел, но сейчас всё уже хорошо — простуда прошла, и он снова работает, — рассказывает Станислав Кнырович. — Много читает, коллеги подписали его на несколько журналов. Из рук в руки туда книги передать нельзя, поэтому он заказывает их по своей карточке, и их доставляют из магазина. Он читает прессу, отслеживает. Пишет статьи и передаёт.

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Написать заключённому бизнесмену может каждый, адрес: 220000, г. Минск, Главпочтамт, абонентский ящик №8, Кныровичу Александру Станиславовичу. Он очень рад письмам.

Тем временем, несмотря на задержание руководителя, компания Кныровича работает.

— Судя по всему, никому не интересно, чтобы завод остановился. Такой цели, ликвидировать «Сармат», — нет. Ведь это и зарплаты рабочим, и налоги. И даже если будут какие-то штрафные санкции — так откуда деньги брать? — добавляет Станислав Кнырович, который сейчас, фактически, руководит предприятием сына. — Все компании, входящие в группу компаний, занимаются своими делами, трубы производятся, трубы продаются, тендеры выигрываются. Ничего не изменилось. Вот только руководителя нет...

Но, если посмотреть на эту ситуацию с другой стороны, это значит, что Александр — хороший руководитель. Как я написал ему: люди, которых он подобрал, находятся на своих местах. Никто не стал увольняться, никто не побежал.

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