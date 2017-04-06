Правозащитники признали политзаключенным анархиста Косинерова, набросившего петлю на статую полицейского

Активисту предъявлено обвинение в хулиганстве за акцию-перфоманс у здания МВД.

Вячеслав Косинеров. Фото Юлии Дорошкевич

Правозащитные организации Беларуси выступили с совместным заявлением. Они признали Вячеслава Косинерова политическим заключенным и требуют от властей Беларуси прекращения уголовного преследования и его немедленного освобождения.

28 марта 2017 года стало известно, что активисту Вячеславу Косинерову, который отбывал 15-суточный административный арест за участие в демонстрации 17 февраля в г. Минске, предъявлено обвинение в совершении преступления по части 1 статьи 339 Уголовного кодекса (хулиганство). Обвиняемый взят под стражу и переведен в СИЗО МВД в г. Минске, где содержится по сей день, напоминает правозащитный центр «Весна».

Основанием для уголовного преследования Косинерова стала проведенная им 12 марта в Минске акция-перформанс. Вячеслав Косинеров накинул петлю на статую полицейского-городового времен Российской империи, установленную по заказу министра внутренних дел у здания МВД во время празднования столетия белорусской милиции в феврале 2017 г. Таким образом активист выразил свой публичный протест против милицейского произвола и преследования активистов анархистского движения за участие в мирных акциях протеста.

Представители правозащитных организаций Беларуси отмечают, что действия Косинерова явно не подпадают под состав уголовного хулиганства, не несут общественной угрозы, которая является необходимым признаком преступления (см. Экспертное заключение по уголовному преследованию Вячеслава Косинерова). Эти действия не связаны с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества, не характеризуются особым цинизмом, не имеют хулиганского мотива, а являются выражением мнения, которое включает свободу, среди прочего, распространять всякого рода информацию и идеи путем, в том числе, художественных форм выражения или иными средствами по своему выбору. Это право хотя и не является абсолютным, но его ограничение в данном случае явно непропорциональное, не основывается на общепризнанных принципах ограничения свободы выражения и ставит под угрозу само осуществление этого права.

При таких обстоятельствах квалификация действий Вячеслава Косинерова как умышленно совершенного хулиганства, заключение его под стражу и возможное дальнейшее ограничение свободы являются чрезмерными и направленными на изоляцию Косинерова.

Это уголовное преследование, как и предыдущее, в августе 2015 года, обусловлено его активностью в анархистском движении, а также местью органов милиции. Таким образом, уголовное преследование Вячеслава Косинерова имеет политически мотивированный характер, заключают правозащитники.

Заявление о признании Косинерова политзаключенным подписали: правозащитный центр «Весна», Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусская ассоциация журналистов, Центр правовой трансформации, комитет защиты репрессированных «Солидарность», Белорусский Дом прав человека имени Бориса Звозскова, Белорусский документационный центр, Белорусский ПЕН-центр, Правовая инициатива.