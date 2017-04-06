Как белорусы будут работать и отдыхать в апреле и мае
В связи с праздниками в ближайшие месяцы будут перенесены некоторые рабочие дни.
В связи с празднованием Радуницы (25 апреля) рабочий день с понедельника 24 апреля будет перенесен на субботу 29 апреля.
В мае три выходных запланированы с 7 по 9 мая. Рабочий день с понедельника 8 мая перенесен на 6 мая.
Перенос рабочих дней предусмотрен постановлением Совета министров №912 от 9 ноября 2016-го.
Документ предусматривает право организациям с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.
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