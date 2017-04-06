Как белорусы будут работать и отдыхать в апреле и мае

В связи с праздниками в ближайшие месяцы будут перенесены некоторые рабочие дни.

В связи с празднованием Радуницы (25 апреля) рабочий день с понедельника 24 апреля будет перенесен на субботу 29 апреля.

В мае три выходных запланированы с 7 по 9 мая. Рабочий день с понедельника 8 мая перенесен на 6 мая.

Перенос рабочих дней предусмотрен постановлением Совета министров №912 от 9 ноября 2016-го.

Документ предусматривает право организациям с учетом специфики производства (работы) осуществлять перенос рабочих дней в ином порядке в соответствии с законодательством.