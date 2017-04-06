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Политика
06.04.2017
Салiдарнасць
Лукашенко «откровенно» сказал, что его и Путина напрягало в Питере

В четверг официальный лидер дал интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

Как отмечает пресс-служба главы государства, кроме прочего, «во время откровенной беседы главное внимание было уделено теме интеграции на постсоветском пространстве».

Подводя итоги недавней встречи президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге, Лукашенко отметил, что стороны тщательно готовились к переговорам:

– Вы знаете, что были многие противоречия, проблемы в отношениях Беларуси и России по определенным вопросам. Это напрягало и меня, и президента Путина. Все это было неприятно, тем более между нашими государствами.

Мы идем на эту встречу, как раз параллельно в этот же момент происходит террористический акт. И все эти проблемы, которыми мы жили, может быть, несколько месяцев до нашей встречи (мы были полны решимости, поспорив где-то, разрубить этот гордиев узел), отошли на задний план. Мы поняли истинную ценность в этой жизни. Что такое споры по нефти, по газу и прочее, когда неожиданно у тебя под носом происходит террористический акт и гибнут люди, которых мы должны защитить?

Александр Лукашенко подчеркнул, что после трагического происшествия в  питерском метро вопросы безопасности и обороны на переговорах вышли на первый план, хоть они и были запланированы как основные:

– Все остальное, житейское, отошло на задний план, и мы меньше посвятили времени урегулированию этих вопросов. Мы обратили внимание прежде всего на это. Это нам был урок в ту минуту, и это должно послужить уроком всем.

«Почему чекисты не взяли террористов? Они просто были заняты»

«Сейчас десятки ботов подтвердят, что жизнь дороже нефти»

Участники дискуссионной площадки talks.by слова главы государства о ценности жизни восприняли со скепсисом.

«Сейчас десятки ботов подтвердят, что жизнь дороже нефти», — написал один из участников форума. И как в воду глядел — комментарии вроде «Нет ничего непоправимого кроме смертей» стали появляться один за другим.

Скептики не отстают: «Да-да-да. Делать политику на крови не совсем этично, но что такое теракт и десятки жизней, когда стоят вопросы по нефти и газу, т.е. собственной безопасности. Можно и поспекулировать на этом».

«Попытка оправдаться за $ 700 млн, которые мы не должны были платить, но в итоге платим? Да еще потеряли из-за этого кучу денег из-за недопоставок нефти?».

Заявление Лукашенко было озвучено на фоне принятия Европарламентом резолюции по Беларуси. Документ содержит требование к белорусским властям освободить арестованных участников протестов, перестать преследовать активистов и независимую прессу, отменить декрет №3.

Эта новость также вызвала реакцию Байнета.

«Срочно на восточный стул».

«Почти 25 лет европейцы хотят научить волка траву есть, получается не очень, хотя иногда волк делает вид, что трава вкусная. Но потом опять проявляется истинная сущность серого, и так до бесконечности... А пора бы понять, что волк не ягненок, с ним по-другому нужно».

 
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